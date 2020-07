Aprehenden a un joven en El Mondongo acusado de maltratar a una yegua que tiraba un carro

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en el Barrio El Mondongo acusado de maltratar a una yegua de avanzada edad.

Según indicaron fuentes oficiales, personal de la Policía Local activó un procedimiento luego de advertir que en 61 y 117 "el equino que llevaba un carro era golpeado y presentaba algunas heridas".

Tras interceptar y detener el carro, demoraron al agresor, domiciliado en Berisso, quien quedó imputado por infracción a la Ley Sarmiento.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Novena, donde fue notificado del inicio de la causa con intervención de la UFI N° 6 del fiscal Marcelo Romero.

La yegua, con varias lesiones certificadas por un veterinario, quedó al cuidado de la Policía. La Ley sarmiento fue sancionada en el año 1954 por el Congreso de la Nación.

Textualmente expresa: Articulo 1º: Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Artículo 2º: Serán considerados actos de maltrato: No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas, sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.