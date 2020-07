Fuego cruzado: Verón llamó al Apache y Riquelme a Rojo

Estudiantes y Boca venían compartiendo algunos temas en común. Por ejemplo, hasta hace un par de semanas, la situación del préstamo de Mateo Retegui. El Pincha quería renovar el vínculo del delantero, Boca no; y en consecuencia Retegui terminó regresando al club dueño de su pase.

Otra situación es la de Fernando Zuqui. Tienen el 50 por ciento del pase cada uno, y deben resolver lo que sucederá con el volante que en los últimos 18 meses jugó en Colón. Pero en las últimas horas se dio algo verdaderamente increíble...

Ambos clubes tentaron a uno de los nombres más importantes que tiene el “otro”.

Sí, así de clarito. Desde Estudiantes se interesaron por Carlos Tevez, quien por estas horas aún no arregló su continuidad en el elenco Xeneize; mientras que Boca directamente llamó a Marcos Rojo para tratar de sumarlo como refuerzo, ya que se terminó su contrato en el conjunto albirrojo.

Y quienes decidieron “meterse” en la pelea fueron directamente, el presidente estudiantil, Juan Sebastián Verón, y el vicepresidente del club de la Ribera, a cargo del Departamento de Fútbol, Juan Román Riquelme.

Vale decir que el martes 30 de junio pasado terminaron los vínculos de ambos futbolistas, y por estas horas se encuentran negociando para ver qué será de sus respectivos futuros deportivos.

En ese contexto, se dio este cruce de propuestas, que no deja de tener su colorido.

El interés del Pincha por el Apache, de 36 años, fue por intermedio de allegados, ya que hay muy buena relación entre Verón y el propio Tevez (fueron compañeros en la Selección, por ejemplo), y además se suma que hoy en el plantel albirrojo está Javier Mascherano (fueron vendidos juntos a Corinthians y luego al West Ham United) y habitualmente se comparten fotos por redes sociales entre risas.

Si bien Tevez días atrás dijo que podía irse al West Ham o al Corinthians de Brasil para retirarse, su idea obviamente es decirle adiós al fútbol en Boca, más allá de que son horas bastantes turbulentas con cruces de declaraciones subidas de tono.

Por eso parece difícil que acepte alguna otra propuesta (también se anotó Olimpia de Paraguay ofreciéndole un lugar), por lo que el Apache seguiría en Boca con la intención de poder jugar Copa Libertadores a reanudar.

ROJO RECONOCIÓ EL LLAMADO DE ROMÁN

Ahora bien, en la víspera, Rojo reconoció que recibió un llamado directamente de Riquelme.

“Me llamaron (de Boca) para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si volver a Inglaterra o seguir en Estudiantes. Me llamó Riquelme, hablamos y me preguntó. Le dije que me quería quedar en Argentina pero que no puedo irme a Boca”, explicó durante una nota con Fox Sports en el mediodía de ayer.

Sobre esa postura, el defensor que puede desempeñarse como central o como lateral, abundó: “hablé con todo el mundo, también en Estudiantes. No podía, no es el momento de esto, de hacer este paso a Boca. Llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. Si me fuera a Boca, no hablaría bien de mí. Hoy quiero jugar en Estudiantes. Si me quedo, es acá. Se lo dije a la gente y mi familia. No puedo hacer esto (irse a Boca) ahora, pero en un futuro nunca se sabe”, aclaró dejando una puerta abierta a futuro.

En consecuencia el “no” a Boca de parte de Rojo ya está, y el objetivo del defensor es poder quedarse por lo menos hasta fin de año en Argentina, ya que en unos meses será padre nuevamente.

Pero, Marcos contó también que en estos días debe volver a Inglaterra, ya que el préstamo en Estudiantes terminó el 30 de junio tal cual se informó.

“Tengo que volver. Se me terminó el contrato y debo empezar a armar la vuelta. Mi intención es quedarme hasta enero acá, hacer el esfuerzo otra vez. Desde el club (por Estudiantes) me dieron la palabra de que lo van a intentar. No hay nada dicho, pero el Manchester United me comunicó que tendré que presentarme y entrenarme allá”, señaló el futbolista.