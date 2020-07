Se recibió en cuarentena y su familia pensó una original celebración en la que “estuvieran todos”

Micaela Garbalena (25) se recibió el pasado 30 de junio de Licenciada en Biología, Orientación en Ecología en la Universidad de La Plata y con un promedio de 8,96. La carrera que hizo Micaela tuvo una recta final de manera virtual pero su familia quería que el festejo fuese un poco más original que lo que puede permitir alguna plataforma como Zoom.

Fue entonces que sus padres Jorge y Charo y su hermano Luciano pensaron en cómo sorprenderla. Fue así que se les ocurrió confeccionar corazones de cartón que llevasen los nombres de cada persona que le hubiese gustado acompañar a la nueva licenciada en un momento tan especial.

“El festejo fue algo muy particular que se me ocurrió a mí, y fue que, para que estuvieran todos, ni presencial, porque no se puede, ni virtual porque ya estamos todos un poco cansados de eso, hicimos corazones con los nombres de todos los que hubiesen querido estar junto a Mica. Familia, amigos y también los abuelos que ya no están”, le contó su mamá a este medio y agregó que “se me ocurrió porque obviamente no podían estar todas las personas que hubiésemos querido, como también su grupo del colegio secundario que se siguen viendo y su grupo de la facultad, del cual es la primera que se recibe”

Asimismo, Charo contó que entre los nombres que aparecieron en los pequeños cartelitos estaban sus hermanos por parte de su papá: “Micaela tiene dos hermanos más grandes del matrimonio anterior de su papá, que son Andy (Andrea) y Sebas (Sebastián). Andy es de City Bell y Sebas vive con su familia en El Bolsón y estaban en los corazones con Yam, Agus y Matu que son la esposa y los hijos de Sebastián y en otros corazones estaban Sergio, Santi y Juan que son el marido de Andrea y sus dos hijos”.

Más allá de toda esta iniciativa tampoco faltó el ruido en la vereda y el famoso enchastre en la cabeza de Mica, aunque en este caso con una preparación que también fue especial. Algunos de los vecinos de la cuadra de su barrio de Villa Elvira salieron a la puerta y se engancharon con bocinas, siempre respetando las distancias y con sus barbijos. “La hice salir, estábamos esperando en la puerta y mi hijo con el balde, le hicimos un preparado con cáscaras de naranja, limón, pasto, todo bien natural por su carrera. Puse plantas para adornar la vereda, porque ella gran parte de su carrera la dedicó a las plantas y tampoco faltó su perro Thor. En uno de los corazones también estuvo nuestra perrita Loli, que falleció hace 2 meses. Es el único corazón con foto, porque ella la adoraba y sufrió mucho”.

Sobre cómo fue la última etapa en la carrera de Mica, su mamá comentó que “llevaba una carrera bárbara hasta que se produjo lo de la pandemia y la materia más pesada que tenía que dar el 25 de abril, se fue pasando y pasando hasta que le confirmaron que rendía y se sacó un 10. Festejamos mucho en ese momento, porque era una materia complicada. Y en la última fue inglés, que la rindió un martes a fines de junio. Esperamos a que le dieran la nota al otro día y organizamos todo lo que fue el festejo”.

¿Cómo lo tomó Mica?: “Ella sabía que preparábamos algo pero queríamos que fuera sorpresa, y nos íbamos escondiendo como podíamos porque vivimos todos juntos. Pero lo logramos, quedamos todos contentos y felices. Mi marido le hizo un cartel y una amiga le hizo otro tipo cuadro. Fue algo sencillo pero con mucho amor. Le encantó”, sostuvo Charo y cerró con lo que le dijo su hija: “siempre vos con tus ideas originales”.