Por Florida anda la parca: se disfraza y sale a caminar por playa para concientizar

Un abogado de Estados Unidos se volvió viral por salir de paseo por las playas del condado Florida, vestido de "la muerte". El objetivo es concientizar a la gente sobre el Covid 19 y hacer respetar los protocolos.

Se llama Daniel Uhlfelder, la imagen se volvió viral en todas las redes sociales y no es la primera vez que sucede ya que había aparecido vestido de esta forma hace semanas atrás.

Florida rompió récords de nuevas infecciones este jueves, con más de 10 mil casos confirmados de Covid-19 en 24 horas. En esta ocasión, algunos visitantes no recibieron bien al personaje y lo acusaron de intentar imponer el pánico en un lugar donde ya se sufrió demasiado por los contagios.

Un señor en Florida explicándole a la parca que Joe y Hunter Biden trajeron el #coronavirus desde China.



You absolutely love to see it.pic.twitter.com/EFVxDejKSw