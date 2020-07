Mientras se rearma, en el Lobo cambian el foco y apuntan a las copas

Desde que llegó al Club, Paolo Goltz se convirtió en referente del equipo. Con apenas horas en Estancia Chica, el ex Boca debutó como titular y capitán dentro de un Gimnasia de Maradona que no podía hacer pie en el Bosque y que, pese a una buena presentación del experimentado central, no logró salir del empate ante Vélez en aquella oportunidad.

Sin embargo, ahora, ya asentado en la institución y con una renovación que lo tendrá por dos años y medio más en el Club, planteó aprovechar el momento y el contexto para hacer una buena campaña, dejar atrás el tema promedios y apuntar a clasificarse a copas internacionales.

En diálogo con la cuenta oficial de Instagram de La Liga Profesional de Fútbol, Goltz manifestó en cuanto a su nuevo vínculo: “En Gimnasia me hicieron sentir muy cómodo, por eso renové. Tanto la gente, el cuerpo técnico y los propios dirigentes. La confianza que me dieron fue muy importante. Llegar al Club había sido principalmente por Diego (Maradona) y su renovación, dado que él había insistido para que yo vaya, fue importante también”, destacó. Luego agregó: “Queremos formar un equipo competitivo, como lo veníamos haciendo. El semestre pasado fue duro emocionalmente, ahora, sin los descensos, tenemos que enfocarnos en clasificar a alguna copa. La presión por no bajar es dura, ahora tenemos que pensar en el futuro”, sostuvo.

Seguidamente, Goltz analizó un rasgo distintivo de su personalidad: el liderazgo. Y es que el entrerriano nacido en Hasenkamp fue capitán en todas las instituciones por las que pasó, algo que repitió apenas pisó el Lobo.

“Yo creo que pasa por la personalidad, por el día a día y cómo me manejo. Hice mucho hincapié siempre en unir a los grupos. Es una decisión que no la tomo yo, sino que es algo de los técnicos y los compañeros, es una gran confianza que me dieron”, destacó.

Por último, y pensando en el ansiado regreso a los entrenamientos, se refirió al plan de trabajo que vienen llevando el Club, el cual fue diagramado por los profesionales del área.

“Los profes nos pasaron lo que teníamos que hacer. Somos responsables y sabemos que debemos hacerlo como en una semana normal de partidos, lo tomamos con esa seriedad”, concluyó.

SE ESPERAN NOVEDADES

Mientras comienza una nueva semana, en Gimnasia son optimistas para cerrar lo de Mancilla, punto primordial, a la vez que se analizan opciones pensando en el arco. Por ahora, el puesto es para Nelson Insfrán, pero no se cierra la puerta a la búsqueda de un arquero.