En Nación le tiran la pelota al Gobernador por Berni

“El comportamiento de Sergio Berni es responsabilidad del gobernador (Axel Kicillof), no nuestra”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en otro capítulo de la polémica abierta que mantiene con su par bonaerense, que creció la semana por los controles del puente La Noria, donde apareció el funcionario provincial dando órdenes cuando la zona está a cargo de la Policía Federal.

“Estas intervenciones no son buenas para nadie”, insistió ayer la ministra designada en Seguridad por el presidente Alberto Fernández, quien le volvió a plantear una queja a Kicillof por los impulsos de su ministro, muy critico de la gestión Frederic, casi desde el comienzo, en diciembre.

En una entrevista radial, la titular de Seguridad de la Nación aseguró que el puente La Noria es “un lugar complejo”. Y explicó: “Lo que pasa es que el ministro seguramente no sabía, y a veces no lo sabe la gente que no circula habitualmente, que el carril destinado a servicios esenciales, especialmente sanidad y ambulancias, es el puente viejo, que corre por abajo”.

Sin embargo, también tomó distancia del estilo confrontativo del funcionario de Axel Kicillof: “El comportamiento del ministro de Seguridad de la Provincia es responsabilidad del Gobernador, no nuestra”.

“Él también reconoció que se trataba de un inconveniente que él quiso subsanar con su estilo. Es un estilo bastante distinto del mío o del nuestro y, de alguna manera, me parece que se disculpó”, expresó Frederic.

En ese sentido, afirmó que “él no tiene jurisdicción en el Puente La Noria, porque es jurisdicción nacional, porque la policía no le depende. Fue muy impulsivo, pero no es, me parece, un problema de coordinación”.

Lo que dijo Ishii

Por otra parte, Frederic fue consultada durante la entrevista sobre la posibilidad de que ocurran saqueos debido al deterioro de la situación social por la pandemia, dijo que según los datos que centraliza su cartera no hay “ninguna alerta que indique que todo va a estallar”.

En ese sentido, le pidió al intendente de José C. Paz, el peronista Mario Ishii, ser más “cauteloso” a la hora de declarar para no alarmar a la población.