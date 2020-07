Mario Ishii: “Para fines de agosto vamos a estar como en el 2001”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pronosticó ayer que, a causa de la profunda crisis económica que está provocando la cuarentena en nuestro país, para fines de agosto “vamos a estar como en 2001”. Pues, según alertó, “aún no se llegó al pico máximo; no llegó lo peor”.

El jefe comunal peronista afirmó que en su distrito vivió “dos saqueos” y que la gente “va a volver” a aquella situación.

En declaraciones a la prensa, Ishii advirtió que a las pequeñas y medianas empresas “no les alcanza para nada por más que las ayuden. Se están fundiendo”. Y recordó que, durante la crisis de 2001, la explosión social fue “por hambre”. Y que la gente “salió a saquear todos los negocios por comida”, al tiempo que comparó: “hoy la bronca es que de la gente que está sin trabajar y lo peor es que muchos están con necesidades mucho mayores que en 2001”, agregó.

Ishii contó que en el último mes en su ciudad crecieron el delito y la crisis habitacional y que la gente “perdió el respeto” a las autoridades. Y describió que en José C. Paz hay “6.500 negocios. Si se funden, nos quedamos directamente sin fuentes de trabajo y la gente es de clase trabajadora”.

También, el jefe comunal advirtió un crecimiento del delito en el Conurbano, al que vinculó con la reciente liberación de presos, por lo que reclamó una mayor presencia de fuerzas federales: “Si no corremos el peligro de que se produzca un desborde”, remató.