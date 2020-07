Batman solidario avanza con la construcción de una Baticueva para "aspirantes a superhéroes"

El Batman solidario de la Ciudad nuevamente activó su batiseñal para que los platenses dispuestos a tender una mano contribuyan con el nuevo proyecto que lleva adelante.

Se trata de la Baticueva, un lugar que está pensado para generar motivación en los niños y niñas que vienen llevando a cabo difíciles tratamientos en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Así lo explicó el propio Batman en un posteo que realizó a través de Whastapp. Para este superhéroe es de vital importancia desarrollar este lugar y ofrecerle a los más chicos el sueño de poder visitarlo cuando terminen con su tratamiento.

La idea de Batman es que los chicos puedan visitar la Baticueva con sus padres y realizar actividades lúdicas junto a él.

Por ello lanzó un pedido a los platenses para que continúen realizando donaciones ya que, pese a la pandemia, continúa vigente el proyecto de remodelación de las salas de del Hospital.

LA CARTA COMPLETA

"Buenos días mi querida gente de bien, espero que se encuentren lo mejor posible mientras atraviesan esta situación histórica que nos toca vivir. Hacía un largo tiempo que no me comunicaba con ustedes, aunque con los niños internados en el hospital tengo contacto mediante mensajes y videos. Teniendo en cuenta lo que éstos generan en ellos al recibirlos, según palabras de la Hermana Nilda quien se los hace llegar, he pensado en algo que estoy plenamente seguro que producirá mucha motivación y les dará fuerzas para soportar los difíciles momentos que demanda un tratamiento allí. He decidido construir una Baticueva para que sea visitada SOLO por aquellos postulantes a "Futuros Superhéroes" y que hayan demostrado su Valentía al realizar todo lo necesario para su recuperación. Por otro lado, creo también que será una herramienta importante con la que contarán los médicos y enfermeros de nuestro querido Hospital de Niños para motivar y poder realizar todo lo que cada paciente exija. La idea es que los pase a buscar en el Batimóvil junto a uno de sus padres, en grupos de 2 o 3 niños y una vez en la Baticueva tendrán que ayudarme resolver distintas situaciones que estoy diseñando según las edades. En cuanto comencé a abrir a mi circulo íntimo esta nueva idea, como pasa siempre, encontré una respuesta de apoyo incondicional.... desde la persona que me brindó su garage para realizarlo allí, la donación del papel necesario para recubrir las paredes y el techo por parte de Andrea y sus amigos, materiales donados íntegramente por ferretería Medina, grandes descuentos y donación en cuanto a materiales de electricidad por parte de casa Daber, artículos de librería de Dalí y el apoyo de mis Robins que aunque no puedan estar presentes en el lugar por razones obvias, me lo hacen sentir. He tenido gastos que fui solventando con el dinero recaudado en el último batiencuentro, el cual iba a ser destinado a la mano de obra de pintura en el Hospital la cual no se puede llevar a cabo. Por último quiero invitar a quiénes deseen colaborar en reponer ese dinero o destinar más presupuesto a equipar mejor la baticueva a que realice la donación acercándola CUANDO SE PUEDA, SOLAMENTE a joyería Cosoli de calle 15 esquina 66 en el horario de 8 a 12hs y de 15 a 18hs, en donde Diego les mostrará como es costumbre las boletas de los gastos hasta el momento y les irá informando de lo que se irá a comprar a futuro. Aquí les dejo imágenes del proceso de construcción y un video de como está en este momento.

Batiabrazo afectuoso, cuidensé mucho...

BATMAN"