Guerra fría entre Messi y el presidente del Barcelona, que dice que Leo no se irá del club

Messi no está cómodo con los actuales manejos del club / AP

El presidente del FC Barcelona, Josep Bartomeu, garantizó que el astro argentino Lionel Messi “jugará varios años más en el club” y despejó los rumores de su posible intención de salida a mediados del año próximo cuando termine su contrato. Sin embargo, el trascendido que se hizo correr la semana pasada, sobre la idea de la Pulga de pensar una posible salida en junio de 2021, no hizo más que desnudar la tirante relación que hay entre la junta directiva y la máxima estrella del fútbol.

Los conocedores de la intimidad culé afirman que es una guerra fría con mensajes que van y vienen, como una manera de marcar la cancha. Se dice mucho sin decir, más con las actitudes y las posturas que con declaraciones altisonantes.

Bartomeu ve tambalear su presidencia, por lo que salió a declarar fuerte para acallar los rumores: “a Messi le quedan varios años más para acabar su carrera y estoy seguro que la terminará en el Barcelona” dijo Bartomeu en declaraciones reproducidas por el diario Sport.

Sin embargo, desde el círculo íntimo del crack se dejó entrever otra cosa. Los rumores acerca de una posible partida el año entrante serían parte de una estrategia para generar un escenario en el cual la oposición vuelva al mano directivo en el club, ya que el “10” estaría harto de los desmanejos en el área deportiva. La política de fichajes disgusta a Leo, que no ve un proceso con todo el protagonismo que un club como el Barça exige.

“Messi se quiere quedar en Barcelona y así será”, garantizó el presidente, quien se mostró confiado sobre las tratativas para la extensión del vínculo: “Las negociaciones están encaminadas, pero no voy a adelantar nada de eso”, se atajó Bartomeo, quien pese a sus dichos, no logró frenar lo que es un secreto a voces: Messi está disgustado y si no hay un cambio importante, seguiría con ganas de cambiar de aire.

BARTOMEU, CONTRA EL VAR

En otro orden, Bartomeu se quejó sobre el polémico uso del sistema VAR, al afirmar que “parece que siempre favorece al mismo equipo” en alusión a las supuestas ventajas para el líder de La Liga, Real Madrid.

Las polémicas arbitrales en torno al VAR están a la orden del día desde que se retomó el fútbol en la Liga de España.