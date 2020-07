El “Cantando” 2020 tendrá una sorpresa que no estaba en los planes

Serán 16 famosos con sus respectivos soñadores que deberán mostrar su talento para cantar frente a un jurado de especialistas en el nuevo Cantando 2020 que tendrá la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández y se emitirá desde el 20 de julio por El Trece.

Pero lo más jugoso que tendrá el inicio del certamen es que tendrá la participación de Juanita Tinelli, la hija de Marcelo, y que ya ha participado del Bailando.

“Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli”, reveló Ángel en su programa radial El espectador que se emite por CNN Radio (AM 950).

“Ella ya está grande, ya creció. No es la Juanita que veíamos con la florcita hace 12 años en Bailando por un sueño, ya es una señorita”, agregó.

Pero el conductor no dio detalles sobre el rol que ocupará la hija de Marcelo: “Si fuera detrás de cámara no tendría gracia”, aseguró de todos modos.



