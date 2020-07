Por un corte de luz, vecinos de La Plata montaron una "guardia nocturna" para evitar robos

Una amplia zona de Tolosa sufrió anoche un corte de luz y en medio de la oscuridad y el frío los vecinos tuvieron que salir a hacer una guardia nocturna para evitar quedar a merced de los delincuentes.

La interrupción del suministro eléctrico afectaba, aun esta mañana, a decena de familias que viven en el sector de 525 y 25. Mónica (NIS 329402402) contó que anoche “sentimos una fuerte explosión y de inmediato nos quedamos sin energía”.

La mujer aseguró que el corte los tomó por sorpresa y causó malestar, no sólo porque muchos quedaron imposibilitados de usar sus artefactos de calefacción de consumo eléctrico, sino también porque “el barrio está sumido en una situación de inseguridad, es una boca de lobo”.

En este marco, los vecinos se pusieron en contacto a través de una red de WhatsApp y decidieron salir a realizar guardas nocturnas con tal de evitar situaciones de robos.

“Hicimos guardia toda la noche, nos íbamos turnando, quedándonos despierto y controlando que en el barrio no pasara nada”, graficó la mujer.

Además, afirmó que “es un barrio en el que vive gente grande, que se muere de frío porque no cuenta con gas para calefaccionarse, entonces usan los calentadores eléctricos, pero sin luz es imposible”.

“Es un desastre que pase todo esto en medio de la pandemia”, agregó.

Esta mañana Edelap comunicó que "se trata de una interrupción puntual que afecta a 3 manzanas".

Las distribuidora afirmó que ya "concurrió personal a la zona y corroboró que se debe realizar el reemplazo de un transformador".

Y agregó que ya esta asistiendo una cuadrilla con un hidroelevador a realizar el reemplazo y restituir el servicio, se estima que pasado el mediodía.

La jornada ayer fue un caos para vecinos de distintos puntos de la Ciudad a raíz de múltiples cortes de luz. Uno de los puntos más candentes fue en 19 y 72, donde los damnificados realizaron un piquete.

Al respecto, voceros de Edelap afirmaron que la manifestación "se trató de un grupo de vecinos pertenecientes a un asentamiento sin usuarios regulares del servicio que está ubicado en 89 de 17 a 19 que se desplazaron a la avenida a hacer el reclamo" y que el suministro retorno al asentamiento ayer al final de la tarde".

También hubo cortes en zonas de Arana, Tolosa, Villa Elvira, Parque Sicardi y Etcheverrt. Edelap comunicó ayer que trabajó en los lugares afectados para restablecerle el servicio a los usuarios.

Los reclamos al WahtsApp de EL DIA (+5492214779896) continúan llegando hoy:

Juan Pablo Muñoz, del barrio El Rincón (NIS 361420501), quien denunció que "Edelap no nos manda energía pero si nos manda las facturas como si estuviésemos viviendo en París. Llevo reclamando desde el mes de mayo y nunca vienen, tengo 10 números de reclamo (2955221 que va hasta la barra 10)". Luego agregó que "ayer, desde las 18 hasta las 21 el servicio tiene fallas y genera micro cortes, por lo que nos va a quemar todo. Sólo ayer tuvimos 9 micro cortes. Ya no hay electrodoméstico que aguante, y ni hablar de prender la bomba para tener agua ya que con tanta baja tensión no prende".

María Vilches, de 144 entre 415 y 416 (NIS 325838801) aseguró que "todos los días tenemos baja tensión, y hace más de 10 días que nos pasa. No arrancan los lavarropas y el freezer lo enchufamos de a ratos porque a la noche dan luz y luego la cortan, eso pasa permanentemente. Hasta nos organizamos antes de las 8 de la noche para cenar con algo de luz. Somos varios los vecinos que sufrimos este problema, que además provoca que nos quedemos sin agua porque las bombas no arrancan".