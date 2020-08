Seguirán las salidas con los chicos y el comercio mantendrá el actual esquema

En sintonía con las definiciones nacionales y provinciales de cara a la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en La Plata la cuarentena seguirá, en líneas generales, igual que como hasta ahora: por lo menos por dos semanas más va a seguir la reapertura comercial -aunque, claro está, con diferentes restricciones- y lo mismo para las salidas saludables de los más chicos.

Así lo confirmó ayer a EL DIA el intendente Julio Garro, poco después del anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto. Además, el jefe comunal por primera vez se metió de lleno en lo que será -más adelante- el regreso de los gastronómicos: contó que hay protocolos establecidos para la apertura de bares y restaurantes en plazas, plazoletas y calles, en espacios públicos que serán cedidos por el municipio, aunque resta definir los plazos.

“En líneas generales los anuncios tuvieron certeza tras largo tiempo de incertidumbre. Trajeron tranquilidad, al menos en el paso adelante que habíamos dado en fase 3 y la apertura parcial de muchos comercios que habían permanecido cerrado. Desde lo gestual es importante que los comerciantes no tengan que volver a una fase más estricta. En mi caso tengo una posición, luego de charlas con profesionales, médicos e epidemiólogos: no hay lugar para una nueva cuarentena estricta, porque ya sufrió un agotamiento lógico”, dijo en la charla con EL DIA.

De esta forma, los comercios y actividades que se habilitaron en la etapa anterior seguirán con luz verde. Pero el plan de apertura gradual no dará, por ahora, pasos al frente. Ni salidas para adultos mayores ni generales (ver aparte). Tampoco están habilitados el servicio doméstico y las obras de construcción privadas.

De cara a los quince días que se vienen, “lo que tenemos que tomar muy en cuenta -dijo Garro- es la responsabilidad individual como ciudadanos. Esto es clave y es lo que nos va a permitir salir de la cuarentena y superar esta pandemia. Porque hasta que salga la vacuna pueden pasar 7 meses más y no hay sociedad en el mundo que esté preparada para seguir encerrada”, continuó y apuntó al distanciamiento social, el uso de tapabocas, la higiene, la responsabilidad y desalentó los encuentros sociales.

En ese sentido, Garro recordó que en el Día del Padre sintió que algunos platenses no aguantaron la distancia. “Me di cuenta un día que bajé en una carnicería. Era un viernes. Le pregunté al carnicero cómo venía la venta y me dijo ‘no sabés todo lo que vendí en estos días: como 60 costillares’. Ahí me di cuenta que algo iba a suceder. Hubo un quiebre que lo analizamos y lo tomamos como ejemplo”, analizó y se metió de lleno en mostrar como algo más riesgoso una reunión social que ir de compras a un supermercado o comercio.

LAS SALIDAS SALUDABLES Y LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

¿Qué va a ocurrir con las salidas con los más chicos? Van a continuar. Aunque se aclaró que no son salidas recreativas sino saludables: los chicos van a poder salir martes, jueves y sábado, con los padres y de acuerdo con la terminación de documento, a un lugar cercano y por dos horas. “Los domingos, todos en casa”.

El intendente pidió “que no vayan al medio de la plaza a sentarse, a los juegos ni a tomar mate ni a tocar la guitarra, que vayan a la plaza porque coinciden todos que el contagio al aire libre es mucho menos probable que en espacios cerrados sin circulación de aire”, continuó.

En la Comuna saben que en los próximos días los números pueden seguir siendo altos porque la reapertura hizo que haya más gente en la calle.

Por lo que trazan un análisis a tener en cuenta: “Hay que monitorear otros datos, no sólo el número de contagios que para nada hay que subestimarlos, hay que empezar a mirar la ocupación de camas y por supuesto la tasa de mortalidad. Sé que aunque haya habido una sola es dolorosa, pero comparándonos con otros países es baja”.

“Si usamos el comercio de cercanía como se debe, si no caemos en la trampa en los encuentros sociales y si mantenemos las reglas básicas, los números van a acomodarse”, repitió como slogan de este fragmento de la cuarentena.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS GASTRONÓMICOS Y LOS DEPORTES?

Con el correr de las distintas etapas, numerosas actividades fueron recuperando, aunque con limitaciones, su funcionamiento. Pero otras siguen en “facturación cero”. Garro reconoció que el rubro gastronómico, los jardines maternales y los gimnasios son los más afectados. “Son los segmentos que más nos preocupan, pero es importante saber que hay protocolos y ordenanzas que hemos trabajado pensando en ellos”.

Anticipó que “el próximo paso va a ser abrir los rubros gastronómicos pero en espacios públicos. Van a utilizar platos, vasos y cubiertos descartables. Quizás por varios meses habrá restaurantes funcionando en plazas y que el mozo cruce una avenida para llevar la comida. O en una rambla. También tenemos pensado peatonalizar calles y avenidas para poner meses, sobre todo los fines de semana. Ya hemos avanzado con ellos. También le hemos ofrecido estos espacios a los dueños de gimnasios”, explicó sobre el futuro de los rubros que todavía están paralizados.

El regreso de los gastronómicos se prevé para comienzos de septiembre, cuando el frío empiece a ceder terreno. Primero será en horario vespertino y luego por la noche. Antes de tomar cualquier decisión será clave conocer los resultados de los próximos 15 días.

El running todavía no está permitido en La Plata, pero en el Municipio afirman que ya están trabajando junto al Gobernador para la puesta en práctica de protocolos para algunos deportes como el golf y el tenis. “Hace 48 horas que estamos trabajando en eso y en el próximo anuncio creo que van a poder estar habilitados, siempre con nuevas medidas como no ducharse en los lugares ni compartir una gaseosa luego”, anticipó el intendente.

El transporte público seguirá siendo exclusivo para personal esencial, y los controles estarán en los accesos y en puntos clave de la Ciudad. ¿En quince días se avanza o retrocede casilleros? Al responder, en el municipio platense coinciden con Provincia y Nación: para el éxito de este proceso se necesitará la conciencia individual de los platenses.

Jóvenes También desde la Comuna se refirieron a los adolescentes y su deseo de ver amigos. "No se puede. Sabemos no es lo mismo hacerlo por videollamada o de forma virtual, pero estamos en medio de una pandemia. Este tipo de cosas nos va a catapultar o no", afirman.