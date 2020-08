¡Qué culebrón!: Yatra anda con Danna y Tini le contestó por las redes

Tini reaccionó en Twitter al saber que su ex comparte hotel con otra

En medio de la pandemia y la distancia provocada, Tini Stoessel y Sebastián Yatra le pusieron punto final a su relación. No hubo explicaciones, solo una despedida fría, por videollamada. “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos”, decía la cantante argentina en la redes, al contar el final del amor... pero ya por entonces muchos señalaban que lejos de terminar en buenos términos, Yatra se había ido detrás de otra mujer.

Y la tercera tiene nombre y apellido: la cantante mexicana Danna Paola, con quien Yatra grabó su último tema, “No bailes sola”, tras lo cual comenzó un picarón intercambio de likes, declaraciones y mensajes en las redes. Con actitud de perseguidor, y un pasado que lo condena (Yatra y Tini se habían conocido en las mismas circunstancias: el colombiano aprovechó la grabación de “Quiero volver” para conquistar a la ex “Violetta”, que por entonces andaba en pareja con el español Pepe Barroso Silva), Yatra comenzó a ponerle corazoncito tras corazoncito en Instagram a Danna, y, claro, el ejército de tinistas que revisa toda actividad 2.0 no pudo dejar de llamar la atención sobre el curioso “timing” de la separación entre Yatra y Tini y estos mensajes cariñosos...

La cantante mexicana negó todo: dice estar en pareja, aunque, por ejemplo, llegó a definir a Yatra como “una persona divertida” de la cual cualquiera se enamoraría. “Sebastián es una persona tan divertida, tan buena persona, que justo yo creo que ¿quién no se enamoraría de Sebastián? Es como decir que no te enamorarías de Brad Pitt, por supuesto que sí”, tiró Danna. Así, las especulaciones sobre una relación incipiente fueron tomando fuerza, que aumentaron su volumen a once luego de que en las últimas horas se conociera que Yatra y Paola comparten hotel en Miami.

tu me dañaste el corazón y t escribí esta canción — TINI (@TiniStoessel) August 9, 2020

La excusa es la entrega de los Premios Juventud, que tendrán lugar el 13 de agosto, pero esa razón no parece haberle alcanzado a Tini, que desde Argentina, a través de Twitter y en un posteo poco usual para alguien que mide cada letra que publica en las redes sociales, disparó: “Tu me dañaste el corazón y te escribí esta canción”. Tini no está contenta.

Es entendible: encerrada con los miedos que todos atravesamos por esta pandemia, se separó a la distancia de su ex, cuando estaban cerca del año de relación (la misma se blanqueó en junio de 2019), y acto seguido ella tuvo que ser testigo por las pantallas del coqueteo insoportable de Yatra con Danna Paola, el mismo coqueteo que practicó con ella. No le caería bien a nadie, sea cierto o no el acercamiento entre Yatra y Danna, y más allá de que sea sospechoso el timing y que los fantasmas de una infidelidad seguramente atormenten a la joven cantante y actriz argentina.

Y encima, lo que fue una razón para terminar la relación con ella, no parece serlo con Paola: “La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí (en Argentina). Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”, contó en su momento Stoessel.

La cuarentena, confesó así la propia Tini, fue una de las causas del final de la relación, pero la misma cuarentena no le habría impedido a Yatra salir de cacería...