Proponen que el Gobierno impulse un programa de empleo social con fondos del Tesoro y aportes voluntarios

Sindicatos y organizaciones sociales quieren que el Gobierno impulse un programa de empleo social con fondos del Tesoro y aportes voluntarios deducidos de Ganancias que se puedan transformar en ahorro para la inversión.

La propuesta ya llegó a las manos de Alberto Fernández, quien junto a su equipo está analizándola con vista a la vida económica post pandemia en la Argentina.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois, presentó esta semana en compañía con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) el plan cuestión.

Según afirmaron, con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos “crearíamos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.

Mientras el proyecto parece tomar algo de forma en el Gobierno, en las últimas horas diferentes economistas opinaron en relación a la viabilidad o no que tiene. “Me parece una iniciativa interesante porque se preocupa por un segmento al que le cuesta insertarse en el circuito formal de la economía y que entiende que la solución es trabajo, porque recibir asistencia social no ayuda a la dignidad humana y tiene consecuencias lamentables. De hecho, esa idea de consolidar distintas ayudas en un programa de trabajo me parece buena idea”, le indicó a Infobae Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos.

Para el economista Iván Carrino, en cambio, el proyecto es directamente inviable desde el punto de vista fiscal. “El déficit fiscal hasta junio es 7,5% del PBI. Si agregamos el gasto prorrateado de este plan (375.000 millones) el déficit ya se va al 10% del PBI (9,7 por ciento). En un país que no tiene financiamiento eso es tentar a una mayúscula crisis fiscal o bien agravar la que ya existe. Es decir, tasas altas de riesgo país y de inflación y devaluación”, le dijo a dicho portal.

El economista Agustín D’Atellis, quien participó en la confección del proyecto, opinó: “El plan es un aporte amplio y abarcativo en un momento como éste en el que la Argentina necesita salir de una situación de crisis que nos agarró en un mal momento, consecuencia de los últimos 4 años de política económica de Macri, en el que no poder acceder al mercado de créditos, tenés que recurrir a la emisión monetaria, etcétera. Todo eso te empuja a ser creativo”.

