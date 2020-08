El director del laboratorio argentino dio detalles de la vacuna que se producirá en Argentina

El director del laboratorio mAbxience Argentina que se encargará de producir la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford, el virólogo Esteban Corley, brindó algunos detalles del avanzado proyecto luego del anuncio que realizó ayer el presidente Alberto Fernández.

Una de las frases sobresalientes del profesional y directivo de la entidad productora fue que "seguramente, vamos a tenerla (la vacuna), en condición comercial, en el primer semestre del año que viene, en enero o febrero".

Asimismo, Corley remarcó que la Argentina no tendrá prioridad en cuanto a la distribución de la vacuna. "Se va a hacer con lineamientos muy cuidados de prioridad porque la intención de AstraZeneca es hacer una distribución equitativa en todos los países de América Latina", dijo.

Carley detalló que la vacuna de Oxford fue aplicada en un primer momento en una dosis con una eficacia del 91 % y que "se le hizo una segunda vacunación a un subgrupo y ahí fue del 100%, lo cual es inusual". En ese sentido, explicó que las respuestas también depende de cada organismo.

Corley también habló de la función de nuestro país en la producción: "Nosotros vamos a producir el antígeno de la vacuna. Ese inmunógeno luego irá a México y será puesto en las jeringas o en los viales multidosis, que es una de las cosas que se hace cuando hay que vacunar en caso de pandemia".

Y agregó: "Se hacen frascos multidosis para poder ir a los centros de vacunación".

Según Corley, el 2021 será un año clave en la lucha contra el coronavirus. "Vamos a trabajar con toda la celeridad del caso. Esta vacuna está en la fase tres de estudio y se piensa que a fines de octubre, primeros días de noviembre estarán los resultados definitivos de su eficacia", confió.

Otro dato a resaltar de las declaraciones del científico es que la Universidad de Oxford proveerá a la institución "la tecnología para producir el antígeno vacunar". Se trata de una vacuna que contiene adenovirus de chimpancé con la proteína a partir de la cual se buscará neutralizar el virus.

En cuanto a la vacuna que presentó Rusia, Corley dijo que "no tengo un prejuicio, pero no me pondría nada que no conozco en detalle. Es un poco incómodo para la comunidad científica no estar informados como ocurre con el resto de las vacunas, pero al momento de cruzar la frontera van a tener que mostrar toda la información. Estoy seguro de que todas las autoridades latinoamericanas saben qué mirar y que lo que aprueben va a ser efectivo".

En materia de infraestructura para la producción de la vacuna, el director ejecutivo del laboratorio mAbxience, Mauricio Seigelchifer, aseguró que "en febrero inauguramos una planta que era para producir anticuerpos monoclonales, pero también sirve para la vacuna. Estamos comprometidos a producir 250 millones de dosis exclusivamente para América Latina, lo que lleva entre 6 y 9 meses".

El científico estimó que "antes de fin de año probablemente ya estemos produciendo; como tarde enero". "Se están realizando pruebas clínicas en Brasil y Sudáfrica. Dependerá de los resultados para saber cuándo se pueda empezar a aplicar, pero está avanzada", añadió.