La campaña por los nenes que una docente platense hizo viral

“Me tomó por sorpresa, porque lo pensé como algo para mi barrio, para mi comunidad”. Estas palabras de Yamila Echeverría, una docente del nivel inicial de La Plata, resumen su felicidad por la enorme difusión que viene teniendo una idea suya que compartió con amigos y colegas para celebrar el Día del Niño y que en tan solo unos pocos días cobró relevancia en todo el país.

Maestra del jardín de infantes del colegio San Pío X de nuestra ciudad desde hace 15 años, a Yamila se le ocurrió realizar lo que denominó un “Homenaje a las Infancias” para que este Día del Niño, a celebrarse el domingo, los chicos tengan su merecido reconocimiento por acompañar a los adultos en los momentos más difíciles de la pandemia. Se trata de una actividad que consiste en decorar las veredas y las fachadas de los hogares con guirnaldas, globos y todo elemento que aporte un toque de colorido “para que los chicos sientan que realmente es su día”.

En diálogo con este medio, contó que ni bien se le ocurrió la idea se la compartió a sus amigas, colegas y a los vecinos del barrio, todo a través de WhatsApp. Lo que no imaginó, sea por la gracia de las tecnologías que permiten atravesar cualquier distancia o por lo ocurrente de la movida, es la enorme recepción no sólo en La Plata y alrededores sino también en numerosas localidades bonaerenses y en el resto del país.

Yamila recordó que la iniciativa surge porque “este Día del Niño va a ser algo especial”

Yamila recordó que “básicamente la iniciativa surge porque este Día del Niño va a ser algo especial”. Su inserción en el ámbito de la docencia y el permanente contacto con niños y niñas le permitió notar que “había en ellos cierto temor de salir a la calle, de que afuera estaba el virus, todo casas que dicen ellos”. “Entonces es una forma de recuperar la alegría, de recuperar las ganas de salir”, expresó.

Para ella todo tiene raíz en la ex Casa Cuna de La Plata (actual Hospital Noel Sbarra), donde trabajó bastante tiempo y siempre en cada previa del Día del Niño decoraba, junto a sus compañeras, los distintos sectores de la institución.

En medio de la pandemia sostuvo que es necesario “reinventar el Día del Niño con todo lo que viene pasando”. “Es una buena oportunidad para recuperar la calle por los niños, para que sea un espacio saludable, para que sientan el espacio público como propio y como lugar de recreación”, remarcó.

Además, se mostró contenta por el hecho de “que se haya comunicado tanta gente mayor conmigo a raíz de esta iniciativa”. “Con tantas cosas feas encontraron una forma de encauzar sus tristezas en algo lindo. Me cuentan que tienen nietos y no los pueden ver. Entonces el Día del Niño es un valor que hay que recuperar, no pasa todo por lo material”, reflexionó.

Según consignó, ya la han contactado de Trenque Lauquen, Chubut, Río Negro y conoció que la propuesta tendrá réplicas en Rosario, Santa Fe, Bolívar, Arroyito, Río Grande, Lomas de Zamora e incluso en la capital federal. Al respecto, dijo que “tuvo un efecto grande sin darme cuenta”.

Por otro lado, celebró la percusión del “Homenaje a las infancias” porque “en este contexto algo así nos moviliza a todos, nos pone en un proyecto común, que es algo que se había perdido”.

Acerca de cómo viene encarando la iniciativa en su casa, señaló que “hoy entre mensaje y mensaje fui a la mercería para empezar a armar unos banderines y pintar algunos arcoiris”. En ese sentido, sugirió que “la idea es que cada familia haga la decoración con lo que tengan en sus casas, sean retazos de tela, temperas, guirnaldas; la idea es usar un poco la creatividad para aprovechar los recursos que cada uno tiene a mano”.

En el marco de la pandemia pidió que “no hay que transgredir algunos mandatos que estamos cumpliendo como ciudadanos, en La Plata tenemos por suerte las salidas recreativas para los niños”. Y agregó: “deseo que sea un día distinto para toda la infancia”.