La guerra menos pensada: El Dipy y Pablo Echarri se tiraron con munición gruesa

La grieta política está lejos de cerrarse. Y sumó un nuevo capítulo, aunque inesperado. Un duro cruce entre El Dipy y Pablo Echarri terminó sacudiendo las redes sociales.

Tal fue la magnitud al mostrar las diferencias políticas e ideológicas de ambos personajes que se transformaron en tendencia en Twitter. ¿Qué pasó? El Dipy criticó a un joven porque usó lenguaje inclusivo en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Ese fue el disparador para que al cantante de cumbia lo encasillen como "macrista". Hasta ahí se trataba de una controversia más en la red social del pajarito, pero se metió Pablo Echarri en la historia y voló todo por los aires.

El actor, reconocido militante kirchnerista, lo cruzó fuerte. Y a partir de allí se sacaron chispas.

El Dipy escribió: "En serio, ¿"les pibis"? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme viejo choto, te quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No, así no", escribió El Dipy en el video del muchacho. La respuesta del actor no tardó en llegar: "Cerrá el orto, Dipy, y dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva".

El contraataque del cantante también fue duro: "¡¡¡Apareció Echarri, gente!!!. Me preparé toda la vida para hacer esto". Y continuó compartiendo fotos y videos de Alberto Fernández en el pasado haciendo declaraciones sobre su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pero además aseguró que el actor tuiteó desde un teléfono de una marca oriunda de Estados Unidos. A esa altura ya eran miles los usuarios que aprovecharon para meterse en el medio del fuego cruzado, mientras que Echarri decidió no volver a responderle al músico.

Más tarde, sobre este episodio El Dipy aclaró que "estoy sorprendidísimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza. Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos, a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista, ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie... La gente es la que va a sacar el país adelante".