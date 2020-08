Miley Cyrus prendió el ventilador y habló de su primera experiencia sexual

Miley Cyrus se convirtió este viernes en uno de los temas más comentados a nivel mundial. Es que la rubia se mostró muy activa. Además del estreno de su nuevo tema, Midnight Sky, y el anuncio de su ruptura con el compositor, cantante y bailarín australiano Cody Simpson, la cantantes estadounidense decidió prender el ventilador y hablar sobre su primera experiencia sexual.

En una entrevista con el podcast Call Her Daddy sostuvo que su primera experiencia sexual fue con dos chicas. "Cuando tenía once o doce años, mis amigas empezaron a contarme lo que hacían con chicos y realmente, yo no lo entendía", explicó la artista, antes de admitir lo siguiente: "Me sentí atraída por las mujeres mucho antes que por los hombres. Cuando tenía once años, pensaba que Minnie Mouse estaba buenísima".

Miley Cyrus y Cody Simpson

Si bien no quiso dar los nombres de esas jóvenes sin tapujos reveló que la primera vez que tuvo sexo con un hombre fue con el que años más tarde se convertiría en su esposo, Liam Hemsworth: "No lo hice todo con un chico hasta que no tuve dieciséis años", manifestó, "pero acabé casándome con ese tío, lo que es una locura".La cantante no solo se ha referido a su pérdida de la virginidad, sino también a la primera vez que tuvo sexo con un hombre. El elegido, de hecho, fue

Cyrus también ha admitido que entonces, llegó a mentir a Hemsworth sobre su historial sexual: "Le mentí y le dije que no era el primero para no parecer una fracasada". Y el engaño, tal y como ha contado ella misma, se perpetuó durante toda una década.

Cyrus y Hemsworth

Cyrus y Hemsworth se conocieron en el año 2008 en el set de la película 'The Last Song', y tras varias idas y venidas, acabaron pasando por el altar, en secreto, en el año 2018. Pero su matrimonio duró tan solo unos meses: en agosto del pasado año, saltaba a los titulares la noticia de su ruptura.