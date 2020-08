Xipolitakis pidió canje de yogur, caldos, leche y aceite y la escracharon por atrevida

Vicky Xipolitakis se convirtió en tendencia en las últimas horas por una serie de mensajes, entre audios y texto, en los que se la escucha ofrecer su influencia en las redes sociales a cambio de productos de almacén y de ropa de cama, entre otros artículos.

Siendo “muy sincera”, esta famosa le escribió a un comerciante porque andaba “necesitando un par de cosas” que ella misma resumió en “canje, publicidad y promoción a tu marca”.

Al ver que este señor tenía “cosas interesantes”, ella le propuso “hagamos lo que mejor podamos y los dos quedemos conformes”, por eso le mandó su solicitud vía audio.

“Si querés te paso fotos o una listita de lo que necesito y vos me decís, Yo vivo acá en Recoleta. Apenas llega todo te agradezco, te arrobo, y muestro las cosas”, se la escucha decir a Vicky Xipolitakis. El dueño del almacén, enojado por el atrevimiento de griega, difundió el material

Además de indicarle “armate un buen combo”, detalló sus requerimientos: “Queso untable, yogur, leche, calditos para sopas, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopas, agua mineral baja en sodio, aceite, azucar...”.

La mediática fue por más pidiendo “cosas de kiosco” y sorprendió con un artículo: “Vi que tenías champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis”.

En uno de los audios se le escucha decir que no iba a poder agradecer a un bazar "por lo poco que le habían mandado". "Me llegaron mantelitos, un posavasos, una taza y un mate. Es muy poco, las otras marcas me van a reclamar" dice la modelo. Del otro lado, se escucha decir al emprendedor que "con mucho esfuerzo habían hecho llegar esa mercadería" y, resignado, que "si no lo podía agradece no importaba y que lo disfrutara".

También habló con una pastelería y con una Pyme a la que le exigió productos que no le pudieron hacer llegar. Victoria se quejó, dijo que mucho no podía hacer para mencionarlos en sus redes porque su espacio vale mucho dinero, y con lo que le habían enviado no era suficiente para cubrir ese importe. Hasta el regalo para el Día del Padre reclamó por esa vía.