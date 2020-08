“Al final sos terrible ortiva”: Echarri cruzó a El Dipy de forma violenta por criticar el “les pibis”

Hace algunos días, El Dipy estuvo en el centro de la escena porque, tras un cuestionamiento al presidente Alberto Fernández, decidió publicar un video titulado “El declasado”.

En el material, que subió a sus redes, el cantante se mostraba “sorprendidísimo” de que la gente crea que “porque canto cumbia y salí de un barrio humilde soy kirchnerista o soy peronista”. Además de aclarar que no es de “ninguno de ellos”, que no es “de nadie”, el Dipy reconoció que él es “del que saque el país adelante, de ese sí soy”. Sus dichos fueron replicados y recibió todo tipo de comentarios.

Ayer, David Adrián Martínez (tal cual es su nombre) volvió a ser noticia por un cruce con otro personaje público. Todo comenzó cuando él compartió un video de Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, en el que se refería a la juventud argentina como “les pibis”. Al replicar el video, comentó en su cuenta de Twitter: “¿En serio ‘les pibis’? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos?” y amplió su mensaje: “Díganme ‘viejo, ‘quedaste en el tiempo’, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no”.

Ese día, “Les pibis” fue tendencia en la red social del pajarito y quien quiso intervenir en la tan cuestionada aplicación del “lenguaje inclusivo”, incluso en esta nueva versión con la letra “i” fue Pablo Echarri, que se puso del lado del joven político de 19 años. “Cerrá el orto, Dipy y dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva”, lanzó un tanto violento el actor. Pero esto no acalló al intérprete de “Soy soltero” y “Par-Tusa”, que luego de anunciar que se preparó “toda la vida para hacer esto”, compartió fotos y videos de Alberto Fernández refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y Gregorio Dalbón (abogado de la actual vicepresidenta) a quien había tildado de “matón”.

El Dipy también tuvo su contraataque para Echarri, a quien le espetó que tuitea desde un smartphone de una marca norteamericana y le enrostró la captura de una nota que indica que el artista pidió ayuda para los actores en medio de la crisis y lo destrozaron en la red. “Pablo Echarri pidió donaciones para los actores, pero falló en el intento, lo destrozaron en las redes. Antes pedía por Alberto, ahora habla de hambre y te deja el CBU para que le depositen unos pesos solidarios”, decía el artículo.

Un rato después, quien se metió en la disputa, de manera más educada que la de su marido, fue Nancy Dupláa. La actriz se hizo eco de un mensaje que decía: “De un lado el salame del Dipy. Del otro, Hernán Coronel de Mala Fama. Fijate de que lado de la mecha te encontrás”, al cual respondió: “Yo de este lado”.

Entre los usuarios de la red hubo apoyo para ambos “bandos”, aunque la balanza se inclinaba levemente para El Dipy, sobre todo por las “formas” que tuvo Echarri, que además pretendió acallar con insultos una opinión ajena.