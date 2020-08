Natalia Denegri: “Fui manipulada por un entorno que no me cuidó”

En un fallo judicial inédito en el país, la Cámara Nacional en lo Civil confirmó días atrás la aplicación del “derecho al olvido” a favor de la productora y empresaria argentina radicada desde hace años en Estados Unidos Natalia Denegri (42), en su demanda contra la compañía Google, que deberá quitar de su buscador todas las referencias a su pasado mediático, algo que consideraba como perjudicial para su vida actual.

Su nombre se hizo popular en la tevé de los 90, a raíz de los visos escandalosos que tomó el llamado Caso Cóppola, un pasado que hoy no la representa y por el que ha trabajado mucho para dejar atrás.

Con el tiempo, Natalia Denegri se convirtió en una celebridad de la televisión latinoamericana que, en su carrera dedicada a los medios, ha logrado entre otros méritos haber alzado 13 premios Emmy, el máximo galardón de la industria televisiva estadounidense, gracias a algunas de sus producciones audiovisuales.

Desde Miami, ciudad en la que vive desde hace diez años, lleva adelante con éxito el programa “Corazones Guerreros” (CNN Latino), una labor que le permite desarrollar una intensa actividad altruista con el patrocinio de Hasbro Toys y como madrina de varias instituciones dedicadas a la atención de la infancia en Estados Unidos.

En paralelo, continúa dando pasos firmes en su carrera dentro del mundo del cine, al comando de su productora Trinitus Productions, con la cual está desarrollando diversos proyectos cinematográficos de alta factura. En 2017, cuando los huracanes Irma y María devastaron Puerto Rico, Denegri gestionó que dos aviones comerciales volaran hasta allá con ayuda y que regresaran a Estados Unidos con 300 damnificados para que pudieran ser atendidos en Miami. Poco tiempo después convertía la experiencia en un documental al que llamó “Hope” (Esperanza), que ella misma produjo y fue reconocido en diferentes festivales de cine.

Madre de dos niños, Nicole y Axl Nahuel, Denegri logró ser incluida en 2018 en la lista de las 25 Mujeres Latinas Más Poderosas de la revista People En Español junto a personalidades como Salma Hayek, Thalía y otras influyentes mujeres latinas residentes en los Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que alguien escribía su nombre en Google las asociaciones inmediatas a ese pasado para ella doloroso, del que siente haber sido una víctima, aparecían una y otra vez para atormentarla, y eso la llevó el año pasado a emprender una titánica lucha contra el buscador, que acaba de ganar.

Los jueces Claudio Kiper, Liliana Abreut y José Benito Fajre decidieron hacer lugar a la desindexación de los enlaces que exhibieran videos o imágenes obtenidas hace 20 años, en tanto, consideraron que los contenidos no revestían carácter informativo, sino que respondían a cuestiones de morbosidad.

Además, se admitió que la productora “fue víctima de una maniobra delictiva mediante la cual le implantaron pruebas falsas y la privaron de su libertad de manera ilícita”, según explicó su abogado, Martín Leguizamón.

Por su parte, Google advirtió que “pese a que la sentencia no tiene contenido económico, estamos evaluando recurrir ante la Corte Suprema porque la Cámara nos ordena remover contenido legal, por ejemplo, fragmentos de programas televisivos de tipo periodístico, artístico o humorístico, los que forman parte del acervo cultural más allá de la valoración subjetiva que se haga sobre sus méritos y buen gusto”.

En diálogo con EL DIA, Natalia Denegri compartió sus sensaciones por esta sentencia judicial, reveló cómo ha sido esta batalla legal, cómo la han perjudicado las referencias a a aquella etapa de su vida y cómo es su presente en Miami.

-Lograste un fallo inédito en el país. ¿Cuáles son las sensaciones que te embargan en este momento?

-¡Muchas! Felicidad, alivio, emoción y justicia, porque yo fui una víctima de todo este tema, con un juez que hizo maniobras ilegales y un entorno que se aprovechó de la inocencia de una chica de 17 años y la llevó por el mal camino.

“Hay que sacar lecciones del pasado para no repetir y mirar al futuro tratando de dejar una huella positiva”

-¿Cuántos años hace que estás luchando por esta causa? ¿Cómo ha sido este proceso para vos y tu familia?

-Hace más de 20 años que busco justicia por todo lo que me hicieron vivir y padecer, pero la causa contra Google la iniciamos hace un año, después de haber conocido al doctor Martín Leguizamón. Después de una larga charla, él me prometió que iba luchar por mis derechos y así empezamos. El proceso fue largo y duro, porque esto remueve muchas cosas del pasado, pero por suerte tengo el apoyo de mi familia y las sonrisas de mis hijos, que son el motor de mi vida.

-Cuando decidiste enfrentarte a un gigante como Google, seguramente sabías que iba a ser una pelea complicada. ¿Qué te motivó a tomar la decisión de hacerlo?

-Mis hijos y la necesidad de que se haga Justicia y se limpie mi nombre. Soy una mujer de bien, trabajadora, responsable, siempre preocupada por las necesidades de los otros, siempre buscando la manera de ayudar. Creo que no es justo que a más de 20 años de todo lo que pasó, sigan manchando mi buen nombre cuando hasta la Justicia comprobó que yo fui una víctima.

- Google anunció que evalúan apelar el fallo a la Corte Suprema. ¿Qué opinás al respecto?

-No creo que sea necesario llegar a esa instancia pero si quieren hacerlo, que lo hagan. Por nuestro lado no vamos a ir. Creo que el fallo de la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil es espectacular y soy positiva de que la Justicia nuevamente fallará a mi favor. Yo con esto no busco dinero, solo quiero que se haga Justicia. Confío en que la Corte proteja los derechos de la mujer, de una menor de edad en su momento, que fue gravemente atacada en su honra y en su honor.

“Yo no busco dinero, solo quiero Justicia. Confío en que la Corte proteja los derechos de la mujer”

- ¿Sentiste que fuiste víctima de tu entorno de ese entonces?

-Sí. Cuando todo esto pasó, yo era menor de edad. Fui manipulada por un entorno que no me cuidó y por un juez corrupto que implantó pruebas falsas en mi contra y hasta me privó de mi libertad ilegalmente con apenas 17 años.

-Y como importante figura de la tevé ahora, ¿sentís que fuiste víctima de la industria televisiva de esos años?

-En los medios se aprovecharon de mi inocencia por el morbo de ciertos periodistas y por el rating que les daba todo lo que ellos mismos generaban. Por eso creo que no es justo que hasta el día de hoy sigan reflotando un contenido que no tiene ni siquiera carácter informativo. Esto llegó hasta donde llegó por el morbo de los medios y creo que hay que ponerle un punto final.

-¿Creés que es una cuestión de género el hecho de que a las mujeres “no se les permita” dar vuelta la página?

-Sí, creo que es una cuestión de género y también una cuestión de poder. Hay muchos casos en la televisión de hoy que tienen un pasado increíblemente grave, que han participado de los hechos más aberrantes que uno pueda pensar, y sin embargo por ser hombres o por tener un entorno ‘poderoso’ a esas personas no se las toca, no se les recuerda constantemente lo que hicieron. ¡Mi único pecado fue confiar en la gente incorrecta! Trabajo muy duro todos los días en proyectos con contenido humanitario y positivo como para que todo el tiempo estén recordando algo que pasó hace 24 años.

-Lograste forjar una carrera exitosa. A grandes rasgos, ¿Cuáles han sido tus grandes logros?

-Yo trato de no medir mi carrera en base a los logros. Sí, con mi productora gané 13 premios Emmy, fui reconocida por el Congreso de Estados Unidos y hasta recibí la llave de la ciudad de Miami por mi trabajo, pero a mi lo que más me importa es el impacto positivo que le pueda llevar a la gente que lo necesita, a los sin voz, a esas personas a las que la sociedad les da vuelta la cara y el poder convivir con ellos, escucharlos, abrazarlos, darles una palabra de aliento, llevarles comida, agua, medicinas, juguetes… todo eso es el mayor logro de mi carrera y, junto a mis hijos y mi familia, el mayor logro de mi vida.

-¿En qué proyectos estás involucrada actualmente?

-Ahora estoy en plenas grabaciones de la octava temporada de “Corazones Guerreros”, mi programa periodístico-solidario infantil, que por la pandemia tuvimos que modificarla para hacerla completamente a través de conferencias por Zoom con los niños. También estoy en post-producción de un documental sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y en pre-producción de otros dos documentales en Estados Unidos y otros dos más en Argentina. También estamos rearmando toda la producción de una película con actores de Hollywood que se desarrollará en Europa. Con mi equipo también estamos enviando ayuda humanitaria a Argentina, Venezuela y a las comunidades Wayuú de La Guajira, en Colombia.

-En 2008 dejaste el país y te instalaste en Miami. ¿Cómo ha sido desde entonces tu relación con Argentina?

-Yo amo la Argentina, estoy todo el tiempo siguiendo las noticias del país y comunicada con muchísima gente y trato de viajar entre dos y tres veces al año a Buenos Aires para visitar a mi familia y por cuestiones laborales también. El año pasado, de hecho, estuve en diciembre para rodar las entrevistas con Alberto Fernández, Felipe Solá y Aníbal Fernández para el documental que hicimos sobre el caso de Leandro Denegri, un caso de gran resonancia del 2003 por el que comenzaron las marchas multitudinarias y las carpas pidiendo justicia en el Congreso. Conocí a su mamá, María, a través de una amiga en común y su historia de lucha y de amor me conmovió tanto que quise cumplirle el sueño de hacer un documental sobre la vida de su hijo. Este año tendría que haber viajado en abril para iniciar la pre-producción de un documental muy especial sobre un momento clave en la historia del país, pero por la pandemia no pude. Así que espero que pronto todo vuelva a la normalidad para poder ir otra vez.

“En los medios se aprovecharon de mi inocencia por el morbo y por el rating que les daba todo lo que ellos generaban”

-¿Cómo creés que será el mundo cuando pase esta crisis sanitaria?

-Yo creo que de esto vamos a sacar muchas lecciones. Esta pandemia nos ha mostrado lo mejor y lo peor de la humanidad y nos ha hecho entender que no estamos solos, que estamos más conectados con el resto del mundo de lo que pensábamos y que una pequeña acción de cada uno puede tener un gran impacto en el mundo. Además, nos demostró cómo algo tan sencillo como detener las emisiones de las fábricas y autos por unos días contribuyó enormemente al cuidado del planeta e hizo que las aguas se limpiaran, que los animales regresaran a sus hábitats naturales y hasta que la capa de ozono se cierre. Como con lo que a mi me pasó, hay que sacar lecciones del pasado para no repetir y mirar al futuro tratando de dejar una huella positiva a cada paso que demos.

-¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días con una sonrisa de la cama?

-¡Mis hijos! Ellos hacen que mis días se iluminen y que no haya batalla que no libre si eso los hace felices. Ellos fueron mi motor en toda esta lucha, porque quiero que el día de mañana ellos sepan que su mamá fue una víctima pero que jamás dejó de luchar por sus derechos y por encontrar justicia.