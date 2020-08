Desde Suiza, Macri expresó su "orgullo" por quienes ayer "salieron a decirle basta al miedo"

El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy estar "orgulloso" de los "miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello", en el marco de la protesta opositora que se realizó en el Obelisco porteño y otros puntos del país como La Plata. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", escribió hoy Macri en su cuenta de la red social Twitter.

El exmandatario se encuentra desde ayer en Zurich, Suiza, luego de haber pasado más de dos semanas en Francia, según confirmaron desde su entorno.

Más temprano, la presidenta del PRO y dirigente muy cercana al ex mandatario, Patricia Bullrich, había adelantado en declaraciones radiales que Macri estaba "muy contento" con la repercusión de la protesta de ayer, motorizada a través de las redes sociales y apoyada por referentes de Juntos por el Cambio.

"Ayer hablé por teléfono. Estaba muy contento", confió Bullrich en diálogo con CNN Radio sobre la conversación que mantuvo ayer con Macri, quien ya está en Zurich para comenzar la agenda de trabajo de la Fundación FIFA, de la que es titular desde enero último.

La exministra de Seguridad macrista aseguró que el ex presidente "cree que estas marchas de alguna manera fueron las que nos llevaron de un 32% a un 41%" de votos en las elecciones de octubre último. "No digo la misma gente sino la metodología, la forma", aclaró Bullrich y agregó: "Es una forma nueva de construcción de una fuerza con base social, popular".

En tanto, sostuvo que tanto el PRO como Juntos por el Cambio "se tienen que constituir no en una fuerza de gestión sino con una gran base popular" y agregó que eso será "muy importante para que el país tenga alternancia y no haya un solo partido" en el Gobierno. "No me sorprendió la masividad porque veía a la gente, los ciudadanos y los grupos del PRO y veía la voluntad que había de ir a las calles", dijo la titular del PRO, quien sostuvo que la marcha le pareció "realmente emocionante".

Para Bullrich el mayor movilizador fue que "se votara la reforma judicial, en el medio de esta situación de estar en nuestras casas casi de manera eterna". Además consideró que en la protesta hubo "personas que votaron por la República, por la libertad, por la iniciativa privada, que hoy ven derrumbar sus sueños por tantos meses de cuarentena" y además "personas que ven que no puede haber una reforma de la Justicia que esté en manos de un solo partido".