¡El Cantando 2020 está que arde!: Floppy Tesouro y Mariana Brey enfrentadas por la gala

El Cantando 2020 comenzó a tener sus primeros roces. Según se conoció en las últimas horas, Floppy Tesouro y Mariana Brey mantuvieron una acalorada discusión que se habría originado por el orden de entrada en la gala de este lunes.

En base a los datos que trascendieron, Tesouro habría impuesto su voluntad de ingresar a cantar y, al no llegar con el tiempo, la panelista de Los ángeles de la mañana se habría retirado frustrada y sin poder presentarse en la pista.

"Yo había venido el viernes, estaba última. Obviamente no entramos, me fui. Hoy cuando me convocaron me dijeron que estaba tercera. Hay una grilla que la pueden pedir a producción. A último momento cuando estaba por entrar, cambian y la ponen a Mariana (Brey), entonces yo les dije: 'Chicos, yo ya vine el viernes, hoy es lunes'. Todos tenemos hijos, venimos acá, nos lookeamos, todo", explicó Tesouro ni bien terminada la gala de ayer .

Aclaró al mismo tiempo que "No es que me fui a quejar. Si a mí me dicen que hoy cantaba si o si y me pasan cuarta, ya habiendo venido el viernes... Yo también tengo una hija y dejamos nuestro tiempo. Estamos acá desde las seis de la tarde. No es contra Mariana, si hubiera sido cualquier participante hubiera sido lo mismo".

"Cuando les comuniqué que me iba ahí dijeron que iba yo. Pero no es un tema mío ni yo tomo decisiones como para que ella se la agarre conmigo. No tengo nada en contra de ella, es una compañera de trabajo y la respeto. Cuando me tuve que ir el viernes, agarré mis cosas y me fui con la mejor; es parte del juego, pero fueron dos noches seguidas", repitió molesta.

Este martes la respuesta de Brey no se hizo esperar. A través de Los Ángeles de la Mañana, la panelista comentó que "Algo pasó. Yo iba tercera. Confirmé que fue a plantear su enojo por quedar afuera; hace 20 años que hago televisión y sé cómo funciona todo. Creo que esto es un reality y por eso decidí hacerlo público. No comparto su actitud, no es que estoy contra su persona. Yo la semana pasada fui tres veces y ella se queja porque se tuvo que ir el viernes... Se sabe que tenés la chance de quedar afuera".

Por su parte, Pablo Melillo, marido de Brey, habló sobre la molestia que le causó el hecho de no poder verla pese a que la presencia de toda la familia en el piso. "Si sé que está cuarta ni vengo, imaginate que mover a toda la familia es un tema. No me la agarro con Floppy, creo que es un error de producción, que no es el primero. La semana pasada vino tres veces Marian. No los traigo más a los chicos, venimos de muy lejos, es una movida terrible", comentó Melillo al retirarse del estudio sin poder ver la actuación de su mujer.