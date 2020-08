¿Ivana Nadal es antivacuna?

Ivana Nadal otra vez dio que hablar en su cuenta de Instagram: compartió un posteo en las redes sociales marcando su postura con respecto a las vacunas. Obviamente que, rápidamente, su nombre se convirtió en tendencia.

En su cuenta oficial, la influencer compartió con sus más de 2 millones de seguidores una historia en la que aparecía la imagen de un cuerpo humano con un fuerte mensaje: “Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político y vacuna del mundo”.

Esta publicación no pasó desapercibido y el científico Fabricio Ballarini, por ejemplo, expresó su opinión en Twitter sobre este tema: “Este tipo de información antivacunas destruyen años de campañas de vacunación. Algunos personas no creen en su eficacia y como consecuencia en el mundo aparecen cada vez más casos de enfermedades superadas como el sarampión o la rubeola por la simple causa de la no vacunación".