Días de aislamiento: más del 70% de la gente está preocupada por los adultos mayores

Fabricio Bonin tuvo que pedirle a su madre que por favor que no saliera. Al otro lado de la línea, Marisa, de 72 años, lo escuchaba y repetía la misma frase casi como si fuese un mantra: “ya no aguanto más, hijo”. Ella, que desde que arrancó la pandemia está sola y recluida en su casa de Gorina, trataba de convencerlo de que una visita a una de sus amigas en el centro no podía ser peligroso. “Al final tanto le rogué que me prometió que se iba a quedar –cuenta Fabricio desde su casa en el centro platense, entre hastiado y algo culposo-. Yo la entiendo a mi vieja: hace cuatro meses que está sola y al único lado que va a es al súper de la esquina. No da más, es cierto. Y como ella está bárbara y se siente bien, después de tanto aislamiento casi que perdió el miedo a enfermarse. No sé. Al principio, cuando no teníamos casos, ni a hacer las compras iba del miedo que tenía. Pero ahora se relajó o se cansó y, para colmo, ve que otras amigas empezaron a juntarse. Es bravo. Yo le hablo, le llevo lo que necesite y hago que mis nenes la saluden por videollamada todos los días. Pero no sé. La verdad que no sé cuánto tiempo más puede estar manteniendo el aislamiento que se necesita”.

La preocupación de Fabricio -una de tantas que sobrevuelan esta realidad de pandemia- no es aislada sino un punto más en el largo rosario de temores que comenzó a tejerse en marzo y que aún no se sabe cuándo terminará. Una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana en julio del 2020 por alumnos de la Cátedra de Adultos y Adultos Mayores de la Facultad de Psicología, de hecho, reveló que al menos un 73,6% de la sociedad está preocupada por la situación que viven los adultos mayores desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestra región.

El trabajo, uno de los más completos en su campo, traza una radiografía no sólo de las preocupaciones que hay en torno a este grupo de riesgo sino del entretejido social que lo compone. Según la encuesta, el nuevo entramado social de los adultos mayores a partir del aislamiento obligatorio está construido principalmente por hijos/as (52,6%), nietos/as (20,5%) y vecinos (7,5%).

El temor de los familiares de adultos mayores es uno de los tantos de la pandemia

Hilando fino en la cuestión, el estudio refleja que la nueva red de apoyo resultó fundamental para que este grupo de riesgo haya podido mantener el aislamiento durante los últimos cuatro meses. Entre otras cuestiones, el relevamiento precisa que el 94% se comunicó a través de mensajes de WhatsApp y el 91% por llamadas telefónicas. Al 77% les hicieron las compras, al 75% les indicaron dónde acudir en caso de emergencia y al 54% los ayudaron a mantenerse conectados de manera virtual.

“Si bien muchos adultos están siendo acompañados, no hay que descuidar que el índice de preocupación con respecto a sí mismos es de un 51.9% y que un 22% percibe que les han prestado menos atención que antes de la cuarentena”, advierte el trabajo.

Para Marina Rovner, coordinadora de la encuesta, “esto refleja que la tarea a nivel social podría optimizarse ya que el aislamiento sostenido en el tiempo, tiende a exacerbar los sentimientos de soledad asociados con una mayor mortalidad, actividad física reducida, disminución de esfínteres, alteraciones mentales y depresión”.

EN LOS GERIÁTRICOS

Con el aislamiento social, las personas de edad avanzada cambiaron sus rutinas diarias y se vieron obligadas a permanecer más tiempo en las casas sin contacto físico con otros miembros de la familia, amigos y colegas. Para millones de adultos mayores, advierten quienes estudian las problemáticas de este grupo etario, la cuarentena vino a representar una lucha para que el aislamiento no se convierta en soledad. Y en ese punto, dicen los especialistas, el grupo más vulnerable de todos resulta el que se encuentra en hogares y geriátricos.

“Resulta alarmante la cantidad de adultos residentes en geriátricos que fallecieron por COVID-19 en el AMBA –apunta Rovner-. Si tenemos en cuenta que el 41% de la población encuestada respondió que no tenía permitido el acceso a los geriátricos y el 24% que prefería no ir a visitarlos, ¿qué red afectiva acompaña a los más vulnerables en este contexto?”

Si bien el aislamiento social durante la pandemia nunca tuvo la intención de frustrar las conexiones sociales, aclara la investigadora, “es importante considerar que seguir impidiendo a los familiares y amigos que visiten a sus mayores queridos, tenderá a un efecto negativo”.

Acerca del índice de preocupación de este grupo de riesgo en general, el trabajo revela que al menos el 51,9% percibió que se sentía preocupado, el 35,1% percibió que se sentía tranquilo, 29,9% ansioso, 28,6% inestable y el 26% triste.

Lo curioso de la investigación es que pone al descubierto que, como en el caso de Fabricio con su madre, la mayor preocupación reside no tanto en los adultos mayores sino en el grupo familiar que los rodea. Sobre esto, como se dijo, el trabajo es elocuente: al menos el 73,60% de la población menor de 70 años percibió que se sentía preocupado, 23,6% triste, 15,9% tranquilo, 15,1% inestable y el 12,8% ansioso.

Lo que muestra el estudio encarado por Rovner entra en sintonía con otro trabajo reciente realizado por la Cátedra de Psicología de la 3ra Edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA, según el cual la mitad de los adultos mayores encuestados -812 personas mayores de 60 años residentes en la ciudad de Buenos Aires- manifestó sentir un poco de miedo frente a la pandemia pero un 38,5% dijo no sentir nada.

“Las mujeres, los grupos de niveles educativos más bajos y los más jóvenes son los que más lo manifiestan, pero es muy bajo”, dice Ricardo Iacub, doctor en Piscología a cargo del estudio y especialista en tercera edad.

El especialista indicó que, al contrario de lo que suponían, “a nivel emocional lo que vimos es que no nos encontramos con personas desesperadas de angustia, aunque sí aparece tristeza (casi un 60% dijo sentirse un poco triste) y ansiedad definida como nervios, preocupación y temor (también un 60% dijo sentirse con cambios moderados en este aspecto)”.

Coincidiendo con Rovner, Iacub apunta que en su investigación “la preocupación siempre se mencionó más asociada a sus hijos y nietos porque tienen que salir, moverse, ir a trabajar, que sobre ellos mismo”.

Según esa encuesta, incluso, seis de cada diez consultados dijo no tener nada de miedo a morirse: “Puede ser una especie de negación –opina Iacub-, pero si fuera así también se trata de un recurso. Por otro lado, ese miedo disminuye en los mayores de 75 años que tienen ya más conciencia de la finitud. En referencia a los temas que los preocupan, las mujeres lo manifiestan más por los contagios y los varones por el aislamiento y por no llevar plata a la casa. Esto no se trata de algo genético sino que es cultural y, a mayor nivel educativo, esas diferencias se van desdibujando”.

Otro dato que el especialista destaca es que “en relación al aburrimiento, expresaron que se aburren poco y nada y hay muchas personas mayores que manifestaron haber aprendido algo durante la pandemia, sobre todo en relación a la tecnología usada con fines de contacto con otros. En conclusión, lo que encontramos es que se trata de un grupo etario que tiene un mayor ‘control psicológico’ frente a la pandemia; es decir que el adulto mayor produce y se apoya en recursos internos y esta es una temática que muchos investigadores venían desarrollando pero que ahora lo podemos ver in situ”.