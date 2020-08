“Mis hijos de 3 años le contaron a la Policía cómo fue el asalto”

Javier Y Magalí LEÓN, AYER, EN LA MISMA VEREDA DE 139 Y 46 DONDE SE consumó EL ASALTO del viernes / C. SANTORO

El asalto con intento de entradera que ocurrió en la noche del último viernes frente a una propiedad con cuatro departamentos, en el barrio San Carlos, dejó como principal secuela al miedo que persiste entre los damnificados y sus vecinos.

Como lo reflejó este diario en su edición del domingo pasado, este caso de inseguridad se produjo en 139 y 46, se desarrolló en un puñado de minutos e involucró a una familia de la zona.

Eran las 21.30 de ese día cuando un joven de 29 años llegó en su auto a la casa de su hermana de 35, que vive en un departamento de 139 y 46.

En el coche estaban además los padres de los dos y los mellizos de 3 años, de la anfitriona.

Pero antes de que ella les abriera el portón de ingreso a ese complejo habitacional, tres de los cuatro delincuentes que llegaron en un Chevrolet Corsa Classic blanco, descendieron del auto y apuntaron con sus armas de fuego a sus víctimas.

“NOS SALVARON LAS CÁMARAS”

En la tarde de ayer, los hermanos Magalí (35) y Javier León (29) no sólo repasaron ante EL DIA el azaroso momento por el que atravesaron junto a los suyos, sino que además revelaron algunas consecuencias que dejó el fugaz paso de la banda por su barrio.

Javier arrancó el relato desde el principio, que marcó cuando llegaron en su automóvil Volkswagen Gol. Después de eso le tocó el timbre a su hermana y, con el resto de la familia, esperaron a que ella les abriera el portón de entrada. De hecho, en la filmación se ve cómo alzan a uno de los nenes para que toque el timbre, en una escena habitual para cualquier familia.

Pero antes de que pudiera guardar el coche en el estacionamiento, llegó un Chevrolet Corsa Classic blanco del que bajaron “tres de los cuatro tipos. Estaban armados y me empujaron, con la clara intención de que todos entráramos con ellos”, señaló el muchacho.

Mientras dos de los ladrones amenazaban a sus víctimas en la vereda, un tercer delincuente fue hacia el interior del departamento donde vive Magalí.

“Ahora mis hijos me piden ver lo que muestran las cámaras de seguridad, por si están ‘los hombres malos’”

Magalí León (35) Integrante de la familia asaltada

“Se me apareció de golpe y me encañonó con el arma de fuego. Ahí imaginé que estaría afuera con otros que tendrían reducidos a mis familiares y me puse muy nerviosa”, reveló la joven, quien se resignó a ver a sus padres, a su hermano y a sus mellizos entrando a su departamento rodeados de otros delincuentes, cuando escuchó -con enorme alivio- que desde afuera uno de los secuaces “le ordenó de irse al que estaba conmigo, porque habían visto que en la entrada tenemos cámaras de seguridad”.

Javier aportó que “se fueron con tres celulares, con los de mis padres y el mío. Y además me sacaron la llave de mi auto”.

“Nos salvaron las cámaras de seguridad, porque de lo contrario los asaltantes se metían en el departamento con mi familia”, reflexionó Magalí.

Su hermano, al mismo tiempo, conjeturó que “también es posible que hayan pensado que alguien de los otros departamentos pudieron haberse dado cuenta de lo que ocurría y que podían avisar a la Policía”.

“¿ESTÁN LOS HOMBRES MALOS?”

Al igual que en muchísimos otros hechos de inseguridad, también el ocurrido en este sector del barrio San Carlos dejó derivaciones psicológicas difíciles de superar en lo inmediato. Así, por ejemplo, Magalí reveló que “después de que pasó esto, mis hijos me piden ver las imágenes de lo que registran las cámaras de video”.

Ese requerimiento tiene una explicación: “Me dicen que quieren ver si están los hombres malos, como llama a los delincuentes que actuaron a la vista de ellos”. No es la única señal de miedo y preocupación que existe en ese barrio.

Ayer, cuando este diario buscaba el domicilio donde transcurrió la frustrada entradera del viernes a la noche, muy pocos vecinos respondieron a los llamados en timbres y porteros eléctricos.

Uno de los vecinos, a cambio de que no se lo identifique, le dijo a EL DIA que “ya antes de lo que le pasó a esta familia tomábamos precauciones para tratar de no ser sorprendidos por delincuentes, pero desde el otro día el susto es todavía mayor”.

No ocultó su fastidio debido a que “por acá andan muchos `chorros` en motos, aunque a estos vecinos les robó un grupo que andaba en un auto. De yapa, rara vez vemos pasar por acá a un patrullero. ¡Como para no tener miedo!”.

El video del intento de robo, igual que la descripción de los autores y las repercusiones circularon por los grupos de WhatsApp vecinales.