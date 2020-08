Para Kicillof, la marcha del #17A fue "un aluvión psiquiátrico"

"El otro día, más que una marcha, tuvimos un aluvión psiquiátrico". Con esa frase, el gobernador Axel Kicillof se refirió esta mañana a la movilización dle 17 de agosto, convocada en redes como #17A, que tuvo como eje el reclamo contra la reforma judicial y otras consignas opositoras al gobierno de Alberto Fernández.

Kicillof brindó una entrevista al periodista Víctor Hugo Morales en la que dijo que hizo una evaluación de la marcha del lunes pasado. “Como nadie se quiso hacer cargo de la organización de la marcha las consignas no fueron claras. Lo más consistente surge de algunos comunicadores y de algunos sectores políticos que están en contra del gobierno y de cualquier medida que se tome. Si no hubiéramos hecho cuarenta la hubieran pedido. Nosotros no tenemos que entrar en debates estériles. Tenemos que seguir cuidándonos ante la pandemia y para eso escuchamos la opinión de los especialistas” sostuvo Kicillof.

Sobre el coronavirus en la provincia, Kicillof sostuvo que los casos se están estabilizando en el primer y segundo cordón del conurbano. “En cambio los casos están creciendo en las zonas del interior de la provincia como está pasando también en el interior del país” advirtió. “Hay que seguir actuando con todas las prevenciones porque si nos descuidamos el virus empieza a propagarse” indicó y señaló que gracias a la cuarentena se pudo preparar al sistema sanitario de la provincia para que no colapse.

Por último, al ser consultado por la desaparición Facundo Astudillo Castro, el gobiernador volvió a reafirmar que desde la provincia no van a encubrir a nadie y que están esperando que avance la investigación de la justicia federal para poder tomar las medidas pertinentes.