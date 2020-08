La madre de Luismi, ¿es la mujer indigente?

El paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, se volvió a reflotar gracias a la serie de “Luis Miguel” (Netflix) que, si bien tiene la autorización del cantante, tampoco echa luz sobre la desaparición de la mujer, un misterio que atrapa a multitudes y que podría tener -o no- una respuesta en el país.

Aunque es una versión de la que se habló en varias oportunidades, ahora toma más fuerza porque Flavia Basteri, prima del Sol de México, reveló que pedirá un ADN para determinar si la mujer que vivía en situación de calle en San Telmo es Marcela Basteri.

En “Confrontados” (Canal 9), Flavia Basteri contó ayer que visitaba a esta mujer identificada como Honorina Montes García, en el hospital Moyano, y que presentaron una acción para hacer el análisis genético.

“Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen ‘soy yo pero no lo puedo decir’ (...). Ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado (...) y que solo sabemos nosotros”, dijo la mujer y agregó: “Yo le digo ‘decí que sos vos así te podemos sacar y podés vivir con nosotras. Yo te prometo que nadie se va a enterar (...), podés vivir conmigo’ y ella me dice que no le quiere hacer más daño a nadie”.

Además contó que en un momento se comunicaba con su otro primo, Alejandro Gallego Basteri, pero que cuando conoció su interés por realizar este ADN, la bloqueó. “Me dicen que me quiero colgar de mi primo. A mí no me interesa Luis Miguel. Quiero que me hagan el ADN para saber si es mi tía y que disfrute sus últimos años y que pueda ir a ver a su hermana a Italia. Es un ser hermoso”, sostuvo.

Consultada en relación al motivo por el que Luis Miguel no haría nada por saber si es su madre o no, sostuvo: “Él amaba a su mamá y ella a él, lo ama porque es mi tía la que está en el hospital. Yo no sé si él tiene miedo de enfrentarse al fracaso de que no sea ella. Cuando vino por última vez a la Argentina, todos esperaban que se acercara al Moyano. Y yo fui después de que dejó el país y le pregunté si había ido y me dijo ‘no, él no tiene el coraje para venir a verme’”.