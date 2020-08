Feinmann infectado: el positivo que se convirtió en meme

“Ojalá que el coronavirus se recupere pronto de haber contraído Eduardo Feinmann”, tuiteó, en las últimas horas, la Revista Barcelona, en las antípodas del pensamiento ideológico de Eduardo Feinmann, quien, en las últimas horas, comunicó que había dado positivo. Sin embargo, el periodista, lejos de horrorizarse por el sarcástico tuit, se lo tomó a chiste, retuiteando entre aplausos y risas. No fue el único.

Las redes estallaron con el positivo de Eduardo, quien no duda en trenzarse en discusiones imposibles con sus miles de detractores. Y aunque la mayoría se puso extrañamente feliz con esta noticia, el periodista se lo tomó con soda, celebrando la originalidad.

Jajajjajaj 👏👏👏👏. Vemos en 14 días. https://t.co/NmoudfqngX — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 20, 2020

Un video de una mujer enloquecida, intentando salir de una puerta visiblemente cerrada, que lleva como título “El coronavirus tratando de salir de Feinmann”, se hizo viral, y llegó el corazón al conductor. Otro que le cayó simpático fue el meme que muestra un dibujito de lo que sería un virus con patas y otro igual pero con carita de gorila que dice: “El coronavirus sabiendo que se contagió de Eduardo Feinmann”.

Otros haters buscaron en el archivo del periodista y reflotaron un viejo tuit que decía: “UNO MENOS. Este no jode más por un buen tiempo”. Aunque lo aplaudió entre risas, Feinmann desafió: “Vemos en 14 días”.

Fue en Twitter donde el polémico Eduardo dio a conocer su diagnóstico en las últimas horas del miércoles.

“Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí... me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... de forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda. Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo”, escribió, aclarando que “hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo”.

A modo de reflexión, manifestó después que “nadie está exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo: mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.