“Fue un triunfo”: Mirtha y una contundente opinión de la marcha

Mirtha Legrand salió por teléfono al aire de la mesaza que hoy conduce su nieta, Juanita, porque ella quiere protegerse de la pandemia de coronavirus, y aunque se mostró medida y ponderó el acercamiento entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, dejó una declaración fuerte al afirmar que la marcha del 17 de agosto “fue un triunfo”.

Mirtha, que contó que no puede confirmar su pronto regreso a la tevé (se habló de octubre) porque “estoy muy asustada y esperando que salga la vacuna”, mordió el anzuelo que le planteó Diego Pérez, uno de los invitados en el “Almorzando” del domingo, y habló sobre la protesta contra el Gobierno que se realizó el pasado lunes 17 de agosto. “Fue un triunfo. He visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, no hay que despreciarla”, aseguró La Chiqui.

Sin embargo, poniendo mesura en tiempos de grieta, luego apreció el acercamiento entre Fernández y Rodríguez Larreta: “Me gusta, me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno”, dijo la diva.

La charla se extendió por varios minutos al aire de la mesaza de El Trece, y durante la misma Juanita le hizo saber que ”yo te voy a cuidar tu lugarcito, mientras lo necesites yo te lo guardo, abuela”, luego de que durante las semanas se instalaran cuchicheos que acusaban a la nietísima de querer quedarse con la mesa.

“Yo te agradezco, querida, ha sido un esfuerzo tuyo enorme porque no es fácil hacer este programa. No es fácil. Creeme que has tenido una evolución que me sorprendió. Yo te voy a contar una cosa, muchas veces lloro, lloro de felicidad cuando te veo. Lloro por orgullo también, pienso: ‘Dios mío, esta chica a la que yo iba a buscar para ir a la plaza’. Nacho también, que es productor, todo me emociona. Quiero decir también que tengo otro nieto, Rocco, que es maravilloso también”, dijo la diva en respuesta.