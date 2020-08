El gobierno de Kicillof salió a tomar distancia de los dichos de Duhalde y habló de "provocación"

Las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien afirmó que el año que viene no habrá elecciones en el país, y sugirió la posibilidad de un golpe de Estado, generaron una verdadera bomba política de alto impacto,Hoy, desde el gobierno de Axel Kicillof salieron a tomar distancia y a hablar de una "provocación".

La vocera fue la ministra política de la Provincia, la titular de Gobierno Teresa García, quien en declaraciones periodísticas cuestionó con dureza los dichos de Duhalde, a las que calificó de "irresponsables".

"Es una provocación al sistema democrático. No me extraña, de alguien que asumió la presidencia de la Nación después de que hubieran cinco presidentes en danza en una semana y fue intendente de Lomas de Zamora después de la renuncia de dos o tres concejales", disparó García.

Para la ministra de Kicillof, "no hay ningún motivo" para que no se convoque a elecciones el año que viene, tal como dijo anoche Duhalde en un programa de televisión, generando enorme repercusión y críticas. “Un hombre que está en medio de un proceso democrático no debería decir eso, me parece un acto de irresponsabilidad enorme. Es un hombre mayor, que en un momento dijo que se retiraba de la política", recordó García.

La semana pasada, el ex presidente desembarcó en la Gobernación bonaerense, que ocupó por dos mandatos entre 1991 y 1999, para mantener un encuentro con Kicillof y el ministro de la Producción, Augusto Costa, con quienes firmó un convenio en nombre del Movimiento Productivo Argentino (MPA) que creó y preside.

En la Gobernación, quizás por la cercanía de ese encuentro,, las declaraciones de Duhalde anoche en América TV generaron malestar. "Ya lo recibió el gobierno nacional, ha dado vuelta por distintos lugares, según él, con proyectos de generación de empleo...", dijo Teresa García., "La verdad,este tipo de declaraciones no se si han sido motorizados por alguien. A esta altura, que alguien lo mandonee me parecería que habla muy mal de él también".

"PRUDENCIA"

En tanto, el intedente platense Julio Garro habló esta mañana en el programa "Golpe de Suerte" de La Redonda, donde se refirió a los dichos de Duhalde y pidió "prudencia". "Hay que ser prudentes y llevar tranquilidad a la gente, no hay que cargarla de futurología tremendista", aseguró el jefe comunal, y agregó: "Todos coincidimos que nuestro país pasará un momento de mucha dificultad y nos tiene que encontrar unidos y trabajando. Ese es el desafío, que podamos dejar la política de lado, la famosa grieta, y trabajar de una vez por todas por nuestro país". Por último dijo que "hacer esos prenósticos son en principio imprudentes. Yo respeto la opinión pero es momento de tirar del mismo carro y no pronosticar el apocalipsis".