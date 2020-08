Golpes, amenazas y denuncias de aprietes en una interna entre repartidores

Un repartidor de una plataforma de envíos a domicilio denunció haber sido golpeado y atropellado con una moto en el marco de una serie de agresiones que tienen como contexto una interna entre trabajadores de esa actividad en nuestra ciudad.

Un grupo de repartidores, según el testimonio del denunciante a ELDIA.COM se opondría a una serie de medidas y decisiones tomadas por la conducción de la asociación que los nuclea y en ese marco se aseguró que "nos aprietan para que no protestemos por la inseguridad y nos obligan a contratar un seguro que ellos mismos promocionan".

Edgardo Tolosa (39) contó a este diario que tras la reciente concentración que repartidores de diferentes plataformas de comida rápida y otros productos que se llevó a cabo en el centro de la ciudad, "un grupo de la ACRI atacó a los compañeros a golpes y los amenazó".

La ACRI, explicó, es la Asociación Civil de Repartidores Independientes una entidad que posee personería jurídica y que ha desplegado diversas actividades con las autoridades municipales y policiales sobre temas vinculados a la actividad, especialmente a la seguridad de los repartidores.

"Son 8 personas que manejan todo a su antojo, que cobran contratos en la Municipalidad y que se ponen como locos cuando los repartidores independientes salimos a la calle como el otro día a protestar por los asaltos que sufrimos", dijo Tolosa que en su denuncia policial apuntó a uno de los directivos de la ACRI a quien acusó de "haberme atropellado con la moto, si no me alcanzo a correr me pasa por arriba, me parte al medio", señaló al tiempo que mostró heridas que dijo le fueron causadas por el manubrio de la motocicleta que lo embistió.

Tolosa señaló que "de los 1.500 repartidores que somos en La Plata no todos están de acuerdo con lo que hace la ACRI", aseguró que entre otros ejes del conflicto "está el tema del seguro que nos quieren vender".

Los hechos denunciados por el repartidor dijo que ocurrieron en la zona de 50 entre 6 y 7 y que luego hubo otros incidentes en calles cercanas.