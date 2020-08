Para "Chiche" Duhalde "no es sorpresa lo que dijo Eduardo" sobre un posible golpe de estado

Hilda "Chiche" Duhalde también salió a hablar hoy sobre las polémicas declaraciones de su marido, el ex presidente Eduardo Duhalde, sobre que no habrá elecciones el año que viene y un posible golpe de Estado, y afirmó que "no es sorpresa", ya que analizó que "los movimientos en Latinoamérica se contagian". "Para mí no es sorpresa lo que dijo Eduardo: los movimientos en Latinoamérica se contagian, como se contagió la izquierda antes y ahora a derecha", expresó.

En declaraciones radiales, la dirigente social aclaró que si bien escuchó "atentamente" lo que dijo su marido, no quieren ser "quien explique sus dichos". "A mí me parece que uno debe de guardar silencio sobre discusiones privadas, sobre todo cuando es para echar más leña al fuego", remarcó.

Ante las fuertes críticas que recibió el ex mandatario, Hilda ‘Chiche’ González explicó que su marido “hizo algunas referencias” sobre lo que plantearon “algunos prestigiosos sociólogos que están viendo que lamentablemente para la sociedad los que mejor están en imagen son los militares, y esto es preocupante. Los políticos y otros sectores estamos haciendo las cosas muy mal para la sociedad".

“Lo que está pidiendo Eduardo -que en el formato del programa no pudo explayarlo-, es que los políticos tienen que ponerse de acuerdo en dos o tres temas que tienen que ser los importantes para la salida de Argentina de esta situación, pero seguimos enredados en la reforma judicial que no es oportuna. Y va por ahí su preocupación”, resumió.

Por otro lado, en cuanto a su participación en el Consejo contra el Hambre, ‘Chiche’ confirmó su alejamiento: “fui a la última reunión y me di cuenta que era 'pour la gallerie'. La mesa contra el hambre tiene que ser más chica y con gente especializada en gestión, porque el hambre es nada más y nada menos que una consecuencia y hay que trabajar en esa consecuencia y debe der gente especializada en nutrición y salud. Después, Estela Carlotto es una mujer que respeto mucho, pero no podemos tomarla para que haga número. Tenemos que tener gente especializada trabajando y no reuniéndose una vez por mes como planteó Arroyo (Daniel, Ministro de Desarrollo Social). Tiene que haber gente permanente trabajando”.