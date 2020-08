Tras contraer coronavirus, internaron al periodista Gustavo López con un cuadro febril

A una semana de haber confirmado que tenía coronavirus, el periodista deportivo Gustavo López fue internado en las últimas horas en una clínica de Olivos. Con un cuadro febril, el comunicador fue trasladado a un centro de salud en donde se encuentra en observación.

"Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen en el paso a paso. Por suerte estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro, pero como la segunda empezó a levantarme fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron para acá" confirmó a un medio de prensa porteño el conductor líder de Radio La Red (AM 910).

"Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde, y les quiero decir que me dio positivo el examen de Covid" había dicho la semana pasada.

El periodista ya transita el noveno día de aislamiento, ahora preventivamente internado en una clínica de Olivos. "Ojalá esto termine rápido", agregó López, quien espera con ansias su regreso al ruedo.