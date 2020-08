"Recen por mí", el mensaje de Eduardo Feinmann a su amiga Marcela Tauro

Desde que lo internaron por haber tenido picos de fiebre y cansancio, Feinmann no hizo ninguna comunicación pública y entre los pocos mensajes de Whatsapp que contestó fue a su amiga y colega Marcela Tauro.

Por otra parte, pese a que trascendió que habría tenido un principio de neumonía, lo que quedó descartado. Se siente bien de ánimo, confirmaron desde su círculo íntimo.

Marcela Tauro, panelista del programa de Alejandro Fantino y amiga de Feinmann, dijo que le mandó un mensaje al periodista y su respuesta sumó intriga al estado de salud. ‘Me mandó un mensaje recién y me dijo: ‘Recen por mí’. No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención’, contó la periodista.

El conductor de radio Rivadavia y A24 había informado la semana pasada que contrajo coronavirus. Según relató, luego de sentir algunos de los síntomas del COVID-19 se sometió a un hisopado que arrojó resultado positivo. Inmediatamente dejó de asistir a sus programas, se aisló y cumplió con los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias.

Feinmann, que ya transita el noveno día de la enfermedad, se encuentra en un estado general de salud bueno, pero los médicos le sugirieron que quedara internado en el Otamendi para seguir de cerca la evolución de su cuadro y evitar futuras complicaciones. Una vez controlada la temperatura volverá a su domicilio.