Longobardi: "Duhalde padece Alzheimer y no hay que tomar en serio lo que dice"

En una charla en el ciclo We Talk del coworking We Work, el periodista Marcelo Longobardi sorprendió a la audiencia cuando le consultaron sobre las últimas declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde: "está enfermo, tiene Alzheimer", dijo tajante. "Le cae sin avisar a Alberto a Olivos, no recuerda el nombre de Macri", dijo.

Para el periodista, Argentina enfrenta una crisis política que no terminó de resolverse con las últimas elecciones y asimila el actual momento político al 2001, cuando ganó la Alianza pero De la Rúa no pudo consolidar su liderazgo y cayó al resquebrajarse la coalición de gobierno.

Sobre el final de la charla, aconsejó no tomar en serio las advertencias de Eduardo Duhalde sobre un eventual peligro de quiebre institucional. "Tiene Alzheimer, una dolencia médica cruel... la gente lo sigue invitando (a programas) y escuchando, pero está enfermo. Dicen que le cayó de sorpresa a Olivos a Alberto Fernández para anunciarle el supuesto golpe".