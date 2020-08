“El Dipy”: el líder de la movida tropical que viste la capa de “superhéroe nacional”

Desde hace algunos días, El Dipy es repetidamente nombrado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Resulta que la mención hacia la figura de este cantante de cumbia poco y nada tiene que ver con su labor artística: el músico se las ingenió para estar en boca de todos por manifestar abiertamente sus ideas políticas.

Podría decirse que, al igual que lo hizo Luciana Salazar el año pasado, “El Dipy” se proclama como la “voz del pueblo” en ciertos asuntos y recibe un contundente apoyo.

Nacido bajo el nombre de David Adrián Martínez, este hombre de 42 años comenzó ganándose la vida como Dj en La Matanza, lideró la banda El empuje y hacia el 2009 se lanzó como solista intentando mostrar otra faceta. Aunque, en su pasado reciente, ha tenido algunas polémicas: en 2017, por caso, llegó con su pareja (Mariana Diarco) a la pista de “Bailando”, y era un habitué de los programas de chimentos. Por eso, y viendo su actual repercusión, Tinelli, ni lerdo ni perezoso, ya lo convocó para que se sume al “Cantando”.

Pero, ¿de dónde salió esta versión comprometida con lo social de “El Dipy, papá” (tal su marca registrada) que, gracias a sus escándalos, llegó a sentarse en la mesa de Mirtha Legrand? Todo comenzó semanas atrás cuando le pidió al presidente Alberto Fernández que se deje “de romper las pelo...” porque “hace cinco meses que no laburo”. Le solicitó al primer mandatario que se ponga “a laburar por el país” porque “nos venís guitarreando hace tiempo ya”. Por esas declaraciones, el cantante fue tildado de “macrista”, algo que salió a negar y causó aún más repercusión: Primero aclaró que, contrariamente a lo que “muchos piensan” porque “salió de un barrio humilde”, no es kirchnerista ni peronista. “No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie”, sostuvo en un video en el que agregó “¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy”, para concluir que “a este país no lo saca adelante ningún político. Lo saca la gente...”. No conforme, sentenció que “la gente no es pobre por cómo vive, la gente es a veces pobre por cómo piensa”.

Luego llegó su tan comentada pelea con Pablo Echarri. El actor lo mandó a “cerrar el orto” y lo trató de “ortiva” porque el cumbiero manifestó que no toleraba el lenguaje inclusivo. A partir de ahí, fue de visita al programa de Viviana Canosa y a “Pampita Online”, donde repitió que lo puso triste “saber que fui tendencia por decir algo que piensa cualquier persona en cualquier parte del mundo”. El cantante puso énfasis en sus “firmes convicciones”, heredadas de su padre: “Se sale adelante trabajando, estudiando y con ganas de crecer”.

Durante la noche del martes, el creador de “Par-Tusa”, uno de sus últimos hits, accedió a la invitación de “Intratables” (América) y se sentó en el estudio de América, donde protagonizó un chicanero ida y vuelta con Diego Brancatelli, de quien terminó develando en sus redes el módico sueldo que percibe -de más de 600 mil pesos según el cantante- por sus tareas de Coordinador Ejecutivo de la Secretaría en la Órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar, que los simples mortales no saben qué quiere decir.

En “Intratables”, el cumbiero le fue al hueso: “Alberto Fernández te dijo en la cara que la gente que vos seguís, prácticamente, eran una runfla de delincuentes. Y hoy vos apoyás a esa persona, y apoyas a (Sergio) Massa”. Y el periodista lo llamó “desclasado”, algo que “El Dipy” retrucó: “Pertenezco, discúlpame, porque todavía no tengo ni cortinas en mi casa”.

“Me cree más la gente a mí que a vos, ¿te diste cuenta? Yo puedo caminar por la calle, vos no. Yo camino por el barrio”, lanzó el artista, pero Branca le recriminó que porque “su discurso es funcional a la derecha”.

Enojado por esa conclusión, el cumbiero le recordó a Diego que es funcionario de la Municipalidad de Pilar: “Es muy grande el ‘sobre’. Eso es. Vos no podés decir lo que vos quieras. Yo te puedo decir lo que quiera porque yo soy un ciudadano. Vos sos un panelista y sos periodista. Lo único que tenés que hacer es informar. No podés dar tu opinión. Tenés que ser imparcial. ¿Se bajó el sueldo usted para la gente? ¿No? Bueno, no tengo más preguntas, señor juez”, concluyó El Dipy.

Tras ese enfrentamiento, El Dipy se volcó a su cuenta de Twitter, donde escribió: “No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos el día de mañana busquen sus sueños. Que estudien una carrera. Que tengan trabajo digno. Que puedan comprar una casa y que vivan sin sobrevivir. Yo me aguanto los golpes hoy, para que no se los den a ellos mañana”.

“No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos busquen sus sueños”