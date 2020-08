La mamá de Facundo dijo que hallaron elementos de su hijo en un destacamento policial

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril pasado en la localidad bonaerense de Pedro Luro, aseguró hoy que se hallaron elementos pertenecientes a su hijo durante la inspección realizada en el destacamento policial de Teniente Origone.



Se trata de un procedimiento que fue realizado el pasado viernes en la dependencia policial y de la cual participaron perros de la División K9 de la Policía Federal y otro can del adiestrador canino Marcos Herrero, perito de la querella.



Castro dijo hoy que "Yatel, el perro de Marcos Herrero encontró una bolsa tipo de caramelos, chiquita, estaba putrefacta y había un regalo que le había hecho mi mamá a mis hijos hace más de 10 años".



"Algo que Facundo llevaba consigo en su mochila todo el tiempo", expresó la mujer a Radio Altos, al indicar que "cuando me acerqué, el perro ladraba".



"Cuando vi el regalo de mi mamá que le había hecho a mi hijo, casi me muero", expresó la madre de Facundo, tras lo cual insistió en su reclamo de que su hijo fue víctima de una desaparición forzada por parte de efectivos policiales.



"Ésta gente (por los policías del Destacamento de Origone) me dijo que lo dejó seguir y hoy encuentro esto acá", dijo la mujer en referencia al objeto que, según dijo, le pertenecía a su hijo y que "lo tenía desde el día que se murió mi mamá y lo llevaba siempre con él".



La mujer dijo que se trata de una "sandía de madera que tiene un animalito adentro, una vaquita de San Antonio, similar a un huevo Kinder", al expresar que al llegar a su casa de Pedro Luro "tengo la de mi otro hijo, que le mandé a foto a la gente de la Federal y mis abogados".



"Mi mamá se los regaló a ellos, hay dos sandías iguales, una de cada uno de mis hijos y Facu la tenía en su mochila porque era viajar con su abuela y tenerla siempre presente", expresó.



Castro sostuvo que el objeto hallado se encontraba "en un calabozo viejo de los antiguos, donde descartan basura, en estado de putrefacción".



La mujer afirmó además que "todas las pericias que están surgiendo nos llevan de cabeza a la Policía de Villarino", al agregar que "quiero que me devuelvan a mi hijo, el 23 de agosto cumple 23 años, lo quiero tener conmigo, lo quiero tener acá, pertenece a la madre y a la familia".



Por su parte Leandro Aparicio, uno de los abogados de la mujer, anunció hoy a Télam que mañana a las 11, junto a Cristina Castro y su colega Luciano Peretto, ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer los últimos avances de la pesquisa, la cual se realizará en el estudio ubicado en Alsina al 100, de Bahía Blanca.



Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.



Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.



El expediente está a cargo de la Justicia Federal ante la sospecha de que pudo haberse tratado de una desaparición forzada de persona, tal como denuncia la familia de la víctima.