Habló Feinmann e impactó su voz: "Te shockea escuchar así a Eduardito", dijo Fantino

Eduardo Feinmann recibió el alta y regresó a su casa luego de estar una semana internado en el Sanatorio Otamendi tras dar positivo de coronavirus (Covid-19). Horas más tarde cuando se dio a conocer un audio que el conductor de A24 le envió a Marcela Tauro.

El mismo, lo pasaron en el programa de Fantino, donde se puso escuchar una voz completamente cambiada. «Les agradezco muchísimo el tratamiento tan serio que le han dado en el programa. Gracias por cuidarme, gracias por preocuparse por mí. Ya en poco tiempo seguramente voy a volver a trabajar en la radio, en la tele como siempre, les mando un beso muy grande", aseguró Feinmann.

"Eduardo cuando llegó a su casa me llamó, y este audio es mucho mejor de lo que yo lo escuché. Está muy afectado, está débil pero se va a poner bárbaro. Está en su casa. Está con su novia Lucía. Le agradezco a los dos porque me habían prometido el audio hoy y me lo pasaron", agregó Tauro.

"No, pero es impresionante, te shockea escuchar así a Eduardito. Le mandamos un abrazo, es un gran amigo, es un gran compañero. Nos sorprendió, realmente la voz…", aseguró nuevamente Alejandro Fantino