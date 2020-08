El endeudamiento de Kicillof, en medio de otro laberinto de negociaciones con la oposición

Como si se repitiera el mismo escenario que en enero pasado, cuando la oposición se negó a votar tal como había sido enviado su paquete de ajuste fiscal para la Provincia, Axel Kicillof enfrenta una complicada negociación con futuro incierto en la Legislatura. Allí, no solo se discute el pedido girado por el gobernador bonaerense para tomar un nuevo endeudamiento sino también una larga serie de planteos para atender la situación de los municipios motorizados por Cambiemos, que tiene la llave para la sanción de la ley.

Por estas horas, las sesiones convocadas para el jueves en las dos cámaras con el objetivo de tratar el proyecto quedaron en medio de dudas y nadie saber a ciencia cierta si se harán o se caerán, como ocurrió la semana pasada en el Senado.

Anoche, el Frente de Todos logró darle despacho de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Legislación General de Diputados con el voto clave de un bloque aliado, 17 de Noviembre que preside Mario Giacobbe. Ante ese movimiento, que se tomó como un gesto de hostilidad en las negociaciones, Juntos por el Cambio trabaja en un despacho de minoría, que darán a conocer en las próximas horas y que contiene, según pudo saber EL DÍA, una serie de disposiciones vinculadas a la situación financiera de los municipios y la creación de un "Fondo de Emergencia Social" por 3 mil millones de pesos, entre otros puntos.

El debate tiene como eje el proyecto para tomar endeudamiento por 500 millones de dólares con organismos internacionales de crédito para hacer obras, 28 mil millones de pesos para regularizar atrasos con proveedores. Se trata de una ley clave para la gestión de Kicillof en el último tramo de 2020, en lo que la Gobernación definen como el escenario de la economía de la post cuarentena. Con el acuerdo de la deuda nacional ya cerrado, en la Provincia tienen expectativa en conseguir una línea de financiamiento externo para lanzar un plan de obras viales, de viviendas, de infraestructura escolar y de agua y cloacas para el Conurbano y el interior.

Pero el proyecto quedó encerrado ahora en un laberinto de negociaciones en la Legislatura, donde el gobierno y el oficialismo enfrentan una fuerte resistencia a votarlo tal como vino del Ejecutivo por parte de los bloques de Juntos por el Cambio. Con mayoría en el Senado y una numerosa segunda minoría en Diputados, los bloques de radicales, vidalistas, intendentes del PRO y "lilitos" está en condiciones de bloquear la sanción de cualquier ley, en especial de esta que, como contempla una autorización para endeudamiento, requiere los dos tercios.

La semana pasada, de hecho, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con la idea de tratarlo en las dos cámaras, luego de que Cambiemos dijera que no lo iba a acompañar. La movida generó una fuerte reacción de la Gobernación, desde donde salieron a apuntar contra María Eugenia Vidal por "bloquear" el endeudamiento.

En Juntos por el Cambio no ponen mayores reparos a las cifras del pedido de endeudamiento. Pero el bloque opositor tiene una larga serie de reproches para el Gobernador bonaerense, a quien acusan de no cumplir acuerdos políticos y legislativos firmados en enero pasado, en las negociaciones por la Ley Fiscal. Por caso, mencionan las designaciones de representantes del espacio en organismos como el directorio del Banco Provincia, que nunca terminaron de concretarse. Y recuerdan que el compromiso tomado por el gobernador para liberar 2 mil millones de pesos a los intendentes para hacer obras en los municipios tampoco fue cumplido.

En ese marco, en Cambiemos preparan un despacho de minoría que se dará a conocer esta tarde en el que plasmarán una larga serie de planteos. "Para nosotros es muy importante que parte de esos fondos vayan a los municipios. A cancelar deudas y a una equitativa distribución del Fondo de Infraestructura municipal, sin distinciones políticas. Nosotros no estamos discutiendo votar o no una ley, sino en qué se va a gastar ese dinero", explicó el diputado Alex Campbell, que responde a María Eugenia Vidal. "La distribución de los fondos debe ser sin diferenciación política. Los bonaerenses son todos iguales, no importa si tienen un intendente del peronismo o no", lanzó por su parte la diputada opositora Susana Lazzari.

Según pudo saber EL DÍA, la oposición presentó a la mesa de negociación una larga serie de planteos que por ahora no tiene eco en el oficialismo. Piden, en primer lugar, que se terminen de liberar los 2 mil millones de pesos prometidos a los intendentes por el Fondos de Infraestructura Municipal y reclaman que se cree además un Fondo de Emergencia Social por 3.000 millones de pesos, que también sería repartido con municipios. Además, exigen que para 2021 se vuelva a reeditar el FIM.

En el centro de la discusión también están 4.500 millones de pesos que Kicillof giró a los municipios en el inicio de la cuarentena para que puedan pagar sueldos. En la Gobernación quieren que los intendentes lo devuelvan en 18 cuotas. Pero los jefes comunales piden no hacerlo, con el argumento de que tampoco deberá devolver la ayuda que le dio Nación, de $135.000 millones.