Macri, Caputo, Bullrich y Sandleris: la oposición celebró el acuerdo con los bonistas

La oposición celebró el acuerdo con los acreedores de la deuda anunciado esta madrugada por el Gobierno nacional. Tan es así que fueron muchas las voces que expresaron estar conformes con el paso que se dio en torno a una negociación que se dilató pero que finalmente llegó a buen puerto.

Uno de ellos fue el ex presidente Mauricio Macri quien dijo: "¡Finalmente se cerró! Defaultear jamás puede estar bien”. La breve reflexión la hizo desde París, donde se encuentra descanso con su familia, ante la consulta del sitio Infobae.

Otro que salió a ponderar el acuerdo fue el ex ministro de Finanzas Luis Caputo. En sus redes sociales escribió: "¡Gran acuerdo! Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a todos los involucrados. Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente”.

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, calificó hoy como "una gran noticia" el anuncio. "Sin el detalle, es una gran noticia", sostuvo el exministro de Educación en declaraciones a FM Futurorock, en las que consideró "importante dejar el tema acordado, y cerrarlo, para poder dedicarle el tiempo a reactivar la economía lo antes posible".

"El no cierre de la deuda estaba generando una distracción enorme, así como la imposibilidad de ir a los mercados de crédito para conseguir ayuda en la reactivación", consideró el legislador. Por otro lado, Bullrich defendió el viaje del expresidente Mauricio Macri a París al considerar que "no tiene responsabilidad de estar en Argentina y tiene responsabilidades afuera". "Si me preguntan, yo no lo hubiera hecho, pero hay que enfocarse en lo que tenemos, que son los dirigentes de Juntos por el Cambio que siguen trabajando. Juntos por el cambio no es Mauricio Macri, somos un montón de dirigentes que estamos tratando de sumar nuestro grano de arena", afirmó el senador.

En la misma línea, el expresidente del Banco Central Guido Sandleris sostuvo que el acuerdo de reestructuración de la deuda pública "es una muy buena noticia", y consideró que la propuesta aceptada "es razonable". "El anuncio de acuerdo para la restructuración de la deuda con los tres principales grupos de bonistas es una muy buena noticia", indicó Sandleris, quien estuvo al frente de la autoridad monetaria durante una parte del gobierno de Mauricio Macri, en su cuenta de Twitter.

Afirmó que "el acuerdo es razonable y es necesario para que nuestro país avance en la construcción de consensos económicos, objetivo más difícil de lograr estando en default". "El acuerdo resuelve este problema que tiene mucho que ver con la incertidumbre que genera la falta de consensos económicos, postergando vencimientos y reduciendo la tasa de interés de los cupones", remarcó el extitular del BCRA.