La reunión de ayer de la mesa chica ampliada de la CGT dejó de manifiesto el malestar entre algunos dirigentes hacia el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por recientes dichos que hizo sobre la central obrera.

El encuentro había sido convocado para deliberar "una amplia agenda de temas" vinculada con la crisis derivada de la cuarentena por el COVID-19, pero se metió lo que ya asoma como un conflicto y es la relación con el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en el último tiempo ha tomado mayor protagonismo en el oficialismo, al punto de haber acompañado al presidente Alberto Fernández en la reunión virtual de días pasados con la oposición.

Según trascendió, al que más se escuchó protestar contra el legislador fue a Carlos Acuña, uno de los dos secretarios generales que tiene la CGT junto a Héctor Daer. "Este muchacho no laburó en su vida y nos va a venir a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT", habrían sido las palabras del dirigente sindical.

El enojo viene de los dichos del diputado durante una sesión en el Congreso en la que cuestionó la reunión que la CGT mantuvo con los dueños de las empresas más importantes del país, nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). "Hicieron Zoom desde sus casas mientras les piden a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse y que hay que salir porque si no el país no produce", disparó. No conforme, y mucha ironía, agregó: "Me parece bien y responsables que se cuiden por la edad que tienen".

"Es la segunda que nos hace", indicó otro de los presentes, en referencia a las críticas que Máximo había lanzado contra el gremio de los trabajadores del sector alimenticio por el acuerdo firmado con la empresa Mondalez sobre descuentos salariales para el persona que se encontraba suspendido en el marco de la cuarentena.

En la central obrera tienen presente la preferencia y mayor cercanía que hay desde el kirchnerismo con la CTA más allegada precisamente a ese espacio.

El titular de ese gremio y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, fue el anfitrión de la reunión de la que también participaron Daer y Acuña, Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Víctor Santa María (SUTERH), Julio Piumato (Judiciales) y Daniel Vila (Carga y Descarga), entre otros.