Roberto Cachanosky: "Hicieron una masacre de la situación económica innecesaria, pero lo peor está por venir"

El economista Roberto Cachanosky fue muy duro con el Gobierno Nacional, en relación a su manejo con la pandemia del coronavirus, y aseguró que "hicieron una masacre de la situación económica innecesaria" y que "lo peor está por venir".

"La verdad es que hicieron un mamarracho tan grande que destrozaron todo. Cosas que se podían comprar en hipermercados no las dejaban comprar en un comercio común. Hicieron una masacre de la situación económica innecesaria", lanzó en diálogo con el canal de noticas LN+.

Por otro lado+, indicó que si se compara el producto bruto del primer trimestre de este año con una serie de países, Argentina cae un 5,4 por ciento "igual que España o Italia". "El resto de los países cayeron muy poco, y Noruega creció. Entonces acá el problema no es la pandemia sino cómo estableces la cuarentena", indicó.

También criticó ciertas medidas puntuales, como prohibir la práctica del tenis. "¿Hay algún problema para cerrar la cancha, que dos tipos vayan a jugar un partido y al terminar no se abracen a uno y otro lado de la red? ¿O me van a decir que la pelotita está infectada? Jamás jugué con ball boys al tenis", sostuvo.

A su vez, criticó al Gobierno en la presentación de los datos durante las conferencias de prensa. "No voy a juzgar la intencionalidad. Lo que voy a decir es que son muy poco profesionales cuando presentan información. Porque fijate que cada vez que dicen algo, sale un país a desmentirlo. No saben armar ni los gráficos los infectólogos"

Por otro lado, sostuvo: "La gente ya la está pasando muy mal. Te quiero ver el día que salgamos de la cuarentena y tengamos que lidiar con toda la emisión que se hizo en la Argentina, más todas las Leliqs, más todos los pases que tiene el Banco Central emitidos, más el déficit fiscal que aumentó porque el gasto público aumentó un 75% interanual en el primer semestre. De manera que lo peor está por venir en materia económica. Estamos viendo nada más que la foto de ahora, pero queda por ver la película completa".

En tanto, y en relación a la inflación, indicó: "Tenés un stock de moneda emitido que la gente no quiere. Eso se va a ir a precios. Segundo, está el stock de Leliqs y, tercero, toda la emisión que vas a tener que hacer para financiar el déficit fiscal que viene. La película es la tormenta perfecta. Tenés las tarifas de servicios públicos pisadas, el tipo de cambio pisado. No creo ser agorero si digo que es probable. No digo que la haya, pero es posible que haya una hiperinflación. Salvo que ocurra lo que ocurrió el 28 de diciembre de 1989".