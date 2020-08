El ahorro por el acuerdo con bonistas será de más de U$S 37 mil millones

“Cristina y Lavagna me dijeron que me ablande un poco en la negociación” - Alberto Fernández - Presidente de la Nación

Tras larguísimas e intensas horas de negociaciones, el Gobierno y los acreedores privados alcanzaron finalmente ayer a la madrugada un acuerdo “in extremis” para reestructurar deuda por unos 66.000 millones de dólares, lo que aleja al país de las consecuencias de un default y le abre la puerta a negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional.

“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de la pandemia. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”, se congratuló el presidente Alberto Fernández.

“En algún momento yo me puse más duro con el tema de la negociación y hubo dos personas que me dijeron que mire el contexto y que me ablande un poco. Una fue Cristina y otro fue (Roberto) Lavagna”, destacó el Presidente.

Al explicar qué significaba el acuerdo para el país, dijo que son “37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos diez años. Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, “si se tiene en cuenta lo que Argentina se había comprometido a pagar en los próximos cinco años sumándole la deuda local), el alivio es de 42.500 millones”.

Mientras, los tres principales grupos de acreedores, Ad Hoc, Exchange y Comité de Acreedores de Argentina, que detentan cerca de la mitad de la deuda a reestructurar, se declararon “complacidos” con el “acuerdo preliminar”, y en un comunicado lo consideraron como “un buen resultado para todos los participantes”.

Aunque no utilizó el término “preliminar”, el gobierno argentino estableció un lapso de 20 días para cerrar los detalles de la nueva propuesta, especialmente aspectos legales, hasta el 24 de agosto.

Respaldo del Fondo monetario

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, felicitó a Fernández y a su ministro Guzmán, así como a los acreedores, por este “principio de acuerdo”.

Las partes, que hasta el domingo se mostraban firmes en sus posiciones, cedieron en varios puntos. “Los acreedores han hecho un esfuerzo importante, que reconocemos”, destacó Guzmán.

La oferta formal de Argentina presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigían unos 56,5 dólares por cada 100.

El nuevo planteamiento coloca la recuperación en 54,8 dólares por cada 100, con la anticipación de los plazos de pago, explicó Guzmán.

A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno como los acreedores han insistido en que desean evitar las consecuencias de un prolongado default, en el que ya Argentina incurrió el 22 de mayo.

Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos. Argentina incumplió con la cancelación de intereses por 500 millones de dólares en mayo y otros 600 millones la semana pasada.

Pero ahora finalizado el acuerdo en las próximas semanas, el fantasma del default quedará atrás y se abrirá camino para negociar un nuevo programa financiero con el FMI. El Presidente ya habría tenido una conversación con su directora gerente. Pero las tratativas con el organismo no serán simples, estiman.

La deuda con el FMI “involucra mucho dinero en los próximos años. Llegar a un acuerdo con el organismo podría no ser tan fácil como parece, porque los técnicos del Fondo van a pedir un plan económico consistente, algo que hasta ahora no se ha presentado más que en líneas muy generales”, opinó el economista Matías Carugati.

La deuda pública totaliza 324.000 millones de dólares, cerca de 90 por ciento del PIB.

El nuevo planteamiento no aumenta el beneficio económico, pero anticipa los meses de pago, aseguran.

Con eso, la mejora para los acreedores es de 1,3 dólares; es decir, recuperarán en promedio 54,8 dólares por cada 100. Y para Argentina, se reduce el pago de interés de una tasa cercana a 7 por ciento anual a un promedio de 3,07 por ciento, por lo que los vencimientos que deberá enfrentar el país en los próximos cinco años disminuyen de 30.200 millones de dólares a 4.500 millones, explicó Guzmán.

Pese al respaldo de los tres grupos de bonistas más fuertes, Guzmán llamó a mantener cierta cautela. “La reestructuración sigue abierta. Esto no se terminó, pero sí es un paso decisivo”, dijo.

“Nuestra expectativa es que vamos a tener una participación muy alta”, agregó Guzmán en una rueda de prensa. Si lo logra (más del 65 por ciento), Argentina puede dejar resuelto el tema del canje de deuda, pues se activan cláusulas de acción colectiva que arrastran a las eventuales minorías renuentes.

“El acuerdo va a ayudar. Va a dar un marco de mayor certidumbre, le va a dar al Estado condiciones de alivio que le permitan llevar a cabo las políticas públicas. Nos va a ayudar a acceder a créditos a tasas más accesibles en pesos. También va a beneficiar a las empresas del país con actividades más transnacionales que van a poder acceder a créditos internacionales’’, enumeró el ministro Guzmán aunque igual advirtió que todavía “no resuelve (el acuerdo) todos los problemas”.

Políticos de la oposición y economistas valoraron positivamente la consecución del acuerdo aunque pidieron una rumbo económico planificado para salir de la crisis, que se agravó con la pandemia. “Ahora el Gobierno tiene las herramientas necesarias”, advirtió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.