Los mil y un escándalos: Nicole se defendió por dar trabajo en negro y ¿pide pericia para Cubero?

A medida que pasan los minutos van apareciendo escándalos en torno a la vida de Nicole Neumann. La modelo tuvo una semana agotadora desde que dio positivo por coronavirus y fue atacada a diestra y siniestra por los comentarios sobre su empleada doméstica. Además, como ya se hizo costumbre, siempre aparece un nuevo conflicto con el padre de sus hijas: Fabián “Poroto” Cubero, que escalaron de forma muy cruda ayer.

Pero todo comenzó con Nicole defendiéndose, a través de una carta abierta, de las acusaciones de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines que la señalaron por tener una actitud “irresponsable” y por “violar las leyes laborales y sanitarias vigentes”. Niki explicó que recién en junio Daniela, la señora que traba en su casa volvió “por pedido de ella”. Indicó que la mujer es paraguaya y antes del aislamiento “se encontraba en trámite su residencia en nuestro país y la obtención de su DNI”, cosas que se “paralizaron”. Y que como Daniela “necesita trabajar, necesita que no se le cierren puertas” y ella “que cuiden” de sus hijas (Indiana, Allegra y Sienna) aceptó que la mujer volviera.

“Parecería que la consigna es ‘pegarle a Nicole’”, precisó la rubia, que aclaró otro par de cuestiones como “que mis hijas no tenían las vacunas correspondientes. Mentira”. Y volvió a arremeter contra el sindicato de empleadas domésticas, detallando que Daniela “para exponerse menos” eligió quedarse los fines de semana (cosa que ella recompensó “como extras”) y se preguntó: “¿Qué se pretende? ¿Que porque no tiene ni residencia ni DNI no nos podemos ayudar mutuamente, ella recibiendo su salario y yo teniendo la tranquilidad del cuidado de lo más valioso que tengo (mis niñas)?

Neumann no se quedó ahí, porque le tiró al pelota al sindicato, cuestionándoles que “no se ocupan de ayudar a personas como a Daniela en la obtención de la documentación necesaria para que pueda acceder a lo que se conoce como trabajo en blanco” y que ella “desde el primer día” le pidió los papeles necesarios para inscribirla, pero la mujer no los tenía. “¿Qué pretendían? ¿Qué la dejara sin trabajo? Nunca quise tener trabajando a una persona en negro, pero también nunca quise que Daniela, conociendo sus necesidades, se quedara sin trabajar”.

Para cerrar, le pidió al organismo que “se retracte y pida disculpas” por expedirse “sin hacer las averiguaciones correspondientes” y se despidió diciendo: “Permítanme transitar mi enfermedad en paz. Respeten mi condición de mujer, trabajadora y madre”.

LA GUERRA SIN FIN

Era apenas un aperitivo de lo que vendría: la panelista Yanina Latorre contó que mantuvo una conversación con la modelo donde habló de la separación (en el año 2017) y lanzó una frase que quedó resonando: “Ella quiere que entiendan que Cubero no le interesa ni le va a interesar nunca. Ella lo soltó. Un año antes de separarse físicamente, de hecho, ella se desenamoró. No lo quiso más. No la calentó más. La frase fue ‘no me lo garché más’. Disculpen pero es un textual”.

Latorre precisó que Niki “asume” toda la “culpa” y que él es “un buen tipo, que nunca se pelearon y que no tiene un reproche para hacerle durante el matrimonio”. La diferencia entre ellos fue que el ex futbolista “estaba muy enamorado y creía que era una crisis”. El conductor Ángel de Brito preguntó: “¿Nicole piensa que él todavía está enganchado?”, y Yani lo negó: “Ella cree que esto forma parte de un despecho, que a veces uno no es consciente y no maneja, que no la soltó, que le agarró una obsesión y venganza”.

Otro detalle que la panelista de “LAM” deslizó es que Neumann pedirá “una pericia psiquiátrica” porque le “preocupa” la actitud persecutoria de Cubero, que la quiere multar porque Niki mostró “un codo, un tobillo y una nuca” de las nenas en las redes. Además, ella les compró dos celulares a las dos hijas más grandes “y él les bajó una aplicación para prendérselos y apagárselos de forma remota desde su celular, que los bloqueaba para que no se comuniquen con Nicole”. Y, de acuerdo a lo que dicen las pequeñas, su padre tiene “una cuenta trucha” donde revisa todo el tiempo lo que hace Neumann en las redes.

“¿Es cierto que Nicole Neumann le dice ‘Bichaconte’ a Mica Viciconte?”, le consultó el conductor y Yani, copiando a Karina Jelinek le respondió: “Lo dejo a tu criterio”.

Como si hiciera falta algo más, desde la página de la revista Paparazzi afirman que las hijas de Niki “bloquearon” por WhatsApp a Mica Viciconte porque sospechan que ella filtró a la prensa que Indiana (la mayor de las hermanas) Nicole y la empleada doméstica se habían contagiado coronavirus. Cartón lleno...