"A Cristian Castro le gustaba tomar leche en mamadera", aseguró su ex esposa Gabriela Bo

La modela paraguaya Gabriela Bo estuvo casada hace más de 20 años con Cristian Castro pero, su historia de amor, terminó siendo un infierno para ella. A pesar de que el tiempo pasó, en las últimas horas lo destrozó en diálogo con la prensa: aseguró que la golpeaba y contó que tenía actitudes extrañas, como tomar leche en mamadera.

"Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me golpeó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, con una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte", indicó en un mensaje que le envió al panelista Maximiliano Lumbia, del programa "Run Run del Espectáculo" de Crónica TV.

"Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeo a Verónica Castro. Lo viví en carne propia, me golpeó", agregó.

Al explicar cómo era vivir con el cantante, contó: "Cristian tenia actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenia miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica".

ambién aseguró que Cristian cambiaba permanentemente de número de celular y tiempo después se dio cuenta que le "mentía con cuanta mujer podía". Cuando la situación no daba para más, Gabriela regresó a Paraguay y Castro la llamó: "Me obligó a firmar un contrato de confidencialidad, donde no me podía mencionar ni yo a él".