Diego Gentile: “Hay muchas cosas que no están en nuestro poder”

Cuando Diego Gentile (43) asumió que en este mundo hay situaciones que nos exceden, sintió una gratificante sensación de alivio, y esas máquinas encendidas, trabajando en su cabeza 24/7, se fueron desenchufando. De a poco comprendió que en esta situación extraordinaria que estamos atravesando, y que tiene en jaque al rubro artístico, podía ser “un actor que disfruta de no actuar”, sin sentirse presionado por el exterior, sin verse obligado a la reinvención. Así logró llegar a su estado de equilibrio actual, consciente de su situación de “privilegio” pero sin dejar de sentir “empatía” por la gente que la pasa realmente mal.

“En este momento, después de estos cinco meses, estoy bastante estable”, cuenta, entre risas, el actor popularmente conocido por haber protagonizado, junto a Erica Rivas, el capítulo más desopilante de “Relatos Salvajes” -”Hasta que la muerte nos separe”-. En diálogo con EL DIA, confiesa que el golpe emocional de ver cómo todo un año programado de trabajo se iba a la basura no fue fácil.

“Empecé a generar unos subidones de buen humor, mal humor; de pensar qué tenemos que aprender de todo esto; de estar tirado todo el día, comiendo y viendo pelis, a tener brotes pero todo en mi cabeza, porque no soy de enojarme con el afuera, me queda todo en el interior”, cuenta.

Sumado a estos vaivenes emocionales, un problema de salud de su mamá, que la llevó a estar 15 días en terapia intensiva en plena pandemia, colmó la capacidad de angustia pero cuando superó esa situación todo empezó a descomprimirse, consciente de que “hay cosas que no están en nuestro poder, en nuestras manos”, y pudo relajarse, sintiéndose casi tan liviano como el aire.

En este estado de serenidad, volvió a conectarse con la actuación, en tanto no había sentido “la necesidad de hacer algo”. Miraba de lejos cómo “a las semanas de la cuarentena había gente haciendo streaming del baño al living” y no le llamó la atención. Tampoco le dio culpa porque, diría después, “no tenés por qué tener ganas”. Al fin y al cabo, dice, entre risas, “vivo de lo que me gusta y para lo que me formé, pero tampoco tengo 20 años en los que vivís la vida de forma más romántica y decís ‘sí, hagámoslo por los ideales’”.

Con el paso de las semanas, las improvisaciones de algunos artistas se fueron perfeccionando y, de a poco, empezaron a surgir propuestas de streaming que se acercaban al funcionamiento de una sala virtual, con planteos más serios y vinculados con el trabajo, lo rentado. En este marco llegó la propuesta de Nün.

EL STREAMING

La propuesta de Nün es “En Casa-Miento”, a su criterio, “el más original de los planteos que han nacido con la pandemia: que todos salgamos de un punto de partida, que es un casamiento, que la gente no lo ve, y que puedas ir viendo los relatos por separado”.

En este proyecto, escrito y dirigido por Nacho de Santis y Sebastián Suñé, Diego protagoniza “El primo, la animadora y el show”, junto a su pareja Javi Marra, que debuta este 5 de septiembre a las 21, y que tendrá funciones los restantes sábados del mes. Las entradas se compran por Alternativa Teatral y al espectáculo se accede a través de YouTube.

Su capítulo, el tercero de este proyecto que recupera la experiencia teatral tanto para los actores como para el público, llega después de las dos primeras propuestas emitidas en julio y agosto: “La ex, el colado y el ramo de la novia” -una comedia con dilemas contemporáneos de parejas modernas a cargo de Fer Metilli y Radagast- y “La madre, el tío y el vestido” -un sensible drama familiar protagonizado por Carola Reyna y Boy Olmi-.

En su historia, Gentile es el primo y Marra es la animadora paraguaya, La Parker, su hilarante personaje real, a la que contratan para “levantar” el casamiento. El relato se ubica post festejo, en la casa del primo y el tono, anticipa Diego, es “de película de suspenso b, de cosa medio bizarra y después se va más al delirio”. Será, como dicen las abuelas, “para alquilar balcones”.

Aunque lo había dirigido este verano en una obra de microteatro, Diego y Javier nunca habían actuado juntos. Por eso, esta propuesta, que les pareció “divertida, bien pensada y ‘seria’, será especial para ellos.

Con Javi están en pareja hace cuatro años y dos meses y, a diferencia de otras relaciones, a las que la cuarentena las pasó por arriba, en ellos fue lo contrario. “Si la base está, hay algo que crece”, admite, asombrado no sólo por lo loco de esta oportunidad que se dio en plena pandemia sino, sobre todo, por la pandemia en sí, que, con las noticias de la vacuna viralizándose por ahí, hizo que florezca la esperanza de “que esto pase a ser una anécdota en algún momento”.

Hasta marzo, Diego protagonizaba, junto a Mónica Antonópulos y Silvina Sabater, un pequeño suceso de la cartelera de teatro independiente: “Late el corazón de un perro”, escrita y dirigida por Franco Verdoia. Se había estrenado en agosto del año pasado, en el Espacio Callejón, y retomaron en el verano, con entradas agotadas, hasta que el virus chino hizo implosionar al mundo. Y aunque de a poco algunos proyectos retomaron funciones, desde los teatros, pero sin público, él es de la idea de esperar.

“Para mí el teatro es con la gente. Lo otro es mentira, es un parche, un mientras tanto. El streaming apareció para quedarse pero como un complemento. Es un nuevo lenguaje que nos ayuda a entrenar la cabeza a los actores en otra forma, porque es una mezcla de cine, tele, una sensación de estreno: porque lo estás haciendo en vivo. Pero el teatro se completa con la gente, en vivo, sentada ahí, sean cinco, sean cien, sino no es teatro”.

Además de este proyecto de teatro independiente, la pandemia le frenó a Gentile el rodaje de la serie “El Reino”, que dirigirá Marcelo Piñeiro para Netflix, de la que sólo pudo grabar una escena.

También postergó su debut en el Teatro San Martín, en donde iba a protagonizar con Julieta Ortega una obra de Alfonsina Storni, con dirección de Francisco Lumermann, que ni siquiera llegó a ensayar.

“Cuando la vara de la autoexigencia está tan alta, eso hace que no disfrutes de nada”

Diego Gentile,

actor

Amazon puso en pausa el estreno de “Maradona: Sueño bendito”, la biopic sobre el 10 de la que es parte como uno de los periodistas que salieron en su defensa. Estima que podría llegar a finales de octubre, en el marco del cumpleaños número 60 de Diego.

Para este año también espera el estreno de “El cuaderno de María”, la primera incursión de Carlos Sorín para el gigante de la N Roja, una película basada en la historia real de María Vázquez y su libro “El cuaderno de Nippur”.

Así estaba programado este 2020 para Gentile que pudo sobrevivir, como muchos de sus colegas, gracias a sus ahorros. Esperando la pronta reactivación, remarca que “el laburo de los artistas es muy poco feliz en la constancia” y sale al cruce de una fantasía que la gente tiene sobre los actores en general: “Se creen que todos son Ricardo Darín y no es verdad”.

LA ADOPCIÓN

En la trayectoria de Diego Gentile, que ya lleva 25 años desde su debut teatral con “David, el rey”, hay algunos temas que se repiten. Y si su mayor suceso lo alcanzó gracias al casamiento, al que ahora regresará gracias al streaming, hay otro que se ha repetido más: la adopción.

Desde su personaje en “Señores Papis” (2014, Telefé), en donde le dio vida a Benicio, un entrañable personaje que cierra su historia en la ficción con la adopción de dos hermanitos, hasta los protagónicos en cine de “Los adoptantes” - Daniel Gimelberg, 2019- y “Joel” -Carlos Sorín, 2018, estrenada en julio en Cine.Ar-, su abordaje profesional sobre esta temática le ha despertado inquietudes en lo personal.

“En un momento empecé a pensar, ‘a ver, tengo cuarenti... ¿qué pasa?’ Es como si fuera el momento justo en el que uno siente que tiene que ser padre. Pero me imagino que los padres biológicos, cuando deciden traer criaturas al mundo, no deben decir, ‘sí, ahora estoy 100 por ciento seguro’”. Tiene razón.

Pero de algo no tiene dudas: “Cuando tenga que ser, a mí me viene claramente por el lado de la adopción. Es un tema que me conmueve mucho. Conozco amigos que han adoptado, que han hecho el caminito, más y menos feliz, más y menos costoso. Me conmueve mucho este tema: me pasa algo físico, que no se puede explicar. Hay algo de eso, de una generosidad de parte de todos los involucrados, de un amor ahí en el aire, de la gente que va a adoptar, de los chicos que también van a adoptar a esos padres, me parece como si fuera un círculo perfecto de amor”.

Por eso, reflexiona Gentile, películas como la de Sorín, que pone en pantalla el costado no romántico ni idealizado de la adopción, son tan necesarias para comprender que las familias son-o pueden ser- una construcción. “Las cosas siempre llevan trabajo, no pasan mágicamente. No se le pone Satial a los nenes para que te quieran”.