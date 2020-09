“Nueve Reinas”: 20 años, 20 anécdotas de una película que cambió el cine nacional

1. La semilla: El guión de “Nueve Reinas” nació en la cabeza de Fabián Bielinski con una idea: poner en pantalla la relación entre estafa y ficción. “La idea de generar una puesta en escena para que alguien crea que es real algo que no es tiene una relación directa con lo que es el cine”, explicó el director en una entrevista tras la salida del filme, hace 20 años.

2. En bata: “Él necesitaba sentarse para pasar la idea a papel. Como teníamos una economía muy limitada, le pidió unos mangos prestados a sus padres para poder tomarse tres meses y dedicarse a escribir. Se pasaba todo el día en bata escribiendo”, contó su viuda, Cristina Moncayo, en un artículo de Andrés Fevrier de La Agenda.

3. La investigación: Para tejer la historia, Bielinski recurrió a una amiga periodista que le facilitó historias reales de estafas. Pero además se metieron sus propias historias, estafas que había sufrido su familia, como la estafa del portero eléctrico de la que había sido víctima su tía.

4. El título: El guión original llevaba por título “Farsantes”, pero a Bielinski no lo convencía, porque pensaba que revelaba el final.

5. El guión que nadie quería: Bielinski paseó el guión por todas las productoras, pero todos lo rechazaron, bajo el argumento de que era una película difícil de producir. Lo rechazó hasta Patagonik, productora que luego organizaría el concurso que ganaría Bielinski, consiguiendo finalmente producir la cinta.

6. El debut: La película marcaba el debut de Bielinski como director, tras una larga carrera en todos los puestos del rodaje y con 42 años. Eso no le impidió plantarse varias veces frente a Patagonik.

7. El presupuesto: un millón de dólares.

8. Otros protagonistas: “Nueve Reinas” iba a ser protagonizada por Leonardo Sbaraglia y “El Puma” Goity. Sbaraglia terminó “liquidado” el rodaje de “Plata quemada” y se bajó. Goity explicó su salida comentando en la TV Pública en un homenaje a la cinta que “yo dependía de Sbaraglia”.

9. Darín, demasiado simpático: Aunque admiraba a Darín, Bielinski no estaba convencido con el cambio. “Sos demasiado simpático y yo quiero que Marcos no sea simpático, que no le caiga bien a nadie”, contó Darín que le dijo el director.

10. Comienzo anticipado: Antes de rodar con los actores, Bielinski, debutante, decidió salir con un equipo reducido a “ensayar”. En esa primera semana rodó las escenas del trabajo de los estafadores en la calle.

11. Rodaje “robado”: Como no había dinero para cortar la calle y llenarla de extras, casi todo el rodaje se realizó utilizando el movimiento real de la calle y filmando a escondidas con una steadycam. La decisión llenó a la cinta de un brío callejero, pero también de muchas interrupciones.

12. Puerto Madero: Tras mucho negociar, consiguieron el Hotel Hilton para rodar allí las escenas del hotel. Pero estaba todavía en construcción, por lo que tenían que luchar con los ruidos constantes, que solo se frenaban... cuando Darín iba a hablar con los obreros.

13. La caída: El accidentado rodaje incluyó dos accidentes: en la emblemática escena donde corren Darín y Pauls, la primera vez que quisieron filmarla Gastón se cayó y se rompió la rodilla. Cuando más tarde volvieron a filmar, con Pauls recuperado... se desgarró Darín.

14. El banco: Ese rodaje “de guerrilla” utilizó los extras donde los conseguía: en la escena del banco, por ejemplo, son curiosos que se acercaron a ver qué filmaban.

15. El autito: Hacia el final el personaje de Pauls hace que un chico elija entre un autito y 10 pesos. En el guión, el chico elegía el autito, pero al meritorio de dirección Damián Leibovich le parecía “falso” y así se lo dijo al director. Lo convenció, y Bielinski siempre le estuvo agradecido.

16. Doble final: Perfeccionista, Bielinski grabó la escena final donde todo se revela: no quedó conforme, y semanas después volvió a rodarla.

17. El éxito: Bielinski y la producción calculaban unos 300 mil espectadores: “Nueve Reinas” llenó 1.259.602 asientos.

18. Profética: La cinta no solo capturó un momento cínico de la sociedad argentina, sino que filmó una imagen que resultó ser profética: la gente agolpaba reclamando a los bancos por su dinero.

19. Versiones: El éxito trascendió fronteras: se hizo una remake en Hollywood, “Criminal”, y ¡dos en India! Bielinski odió la remake hollywoodense, con producción de Steven Soderbergh, que era fanático de la original.

20. Otro cine nacional: “Las cosas hay que ponerlas en su contexto: era un momento donde la gente decía que no quería ver cine argentino. Bielinski abrió una ventana para muchos realizadores que vinieron atrás”, dijo recientemente Ricardo Darín. “Nueve Reinas” construyó un puente entre lo popular y lo autoral, en aquel momento divorciados. Hoy, una película similar, como “Relatos Salvajes”, sale con cientas de copias, pero la de Bielinski salió al mercado con apenas 20...