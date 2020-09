Beatriz Catani: “Tenemos que aceptar el no saber”

En el marco del ciclo online del Teatro Nacional Cervantes, Beatriz Catani mostrará en la virtualidad “Cosas como si nunca”, un abordaje a la historia argentina en clave literaria, con eje en la etapa prefundacional de la nación.

La propuesta, que se estrenó en la sala Luisa Vehil durante la temporada 2018 y que meses después se presentó en el TACEC, estará disponible a partir de mañana y por 72 horas en el canal de YouTube del Cervantes, con acceso gratuito, junto a un material introductoria grabado especialmente por el equipo artístico.

“Cosas como si nunca” nació a partir de una imagen que se formó en la mente de Catani mientras abordaba a Piglia: una actriz que, en el siglo XIX, leía a Shakespeare en el desierto. A partir de ahí, se propuso explorar los vínculos entre material audiovisual original y escena en vivo, lenguajes que se independizan, dialogan, coinciden o difieren. Mediante personajes y situaciones que remiten a distintos pasajes de la literatura nacional, la autora corrobora aquello que el mismo Piglia afirma en “Crítica y ficción”, que “la realidad está tejida de ficciones”.

Celebrando la tendencia consolidada durante la pandemia -en tanto promueve aspectos favorables “para las obras, porque vuelven a tener un espacio para mostrarse”, “para el público porque en momentos como los actuales significa un acompañamiento y una opción más” y “para los artistas y equipos involucrados porque genera algún ingreso”-, Catani sostiene que estamos atravesando un momento que nos desafía a todos por igual. “Así como hay un aprender como artista, lo hay también como público”, dice la actriz, dramaturga y directora platense.

Para Catani es importante, más allá de la “potencia especial en la comunicación directa de emociones” de lo presencial, “aprovechar las posibilidades de este presente, no quedarse en la nostalgia”. Está segura que “ya volverá” el teatro, mientras tanto, estas formas inéditas, la mantienen “ocupada y curiosa”.

Más allá de las formas, que se complejizan día a día, le parece interesante resaltar la reinvención creativa en el marco de la pandemia. “Poner la capacidad de invención y de imaginación en estos momentos me parece valioso y necesario”, admite la artista, quien, durante este parate, aprovechó para dedicarle más tiempo al desarrollo de su “Proyecto Atlas (de) las obras perdidas”, “un ejercicio de memoria que involucra a las obras que escribí desde ‘Cuerpos abanderados’ (1998) a ‘Cosas como si nunca’ (2018) y a las personas que las constituyeron”.

RECONFIGURAR

Por otro lado, Catani advierte que no hay que dejar pasar esta situación para “reconfigurar” lo establecido con respecto a la forma de hacer teatro.

“Tanto como está pasando con las clases a distancia, esta masiva y radical incorporación de tecnologías, modos y lenguajes, pienso dejará huellas”, asegura la artista, poniendo el foco más allá: “Ahora la situación pensando desde el conjunto, está poniendo en evidencia (no es que no existía sino que se visibiliza más) la precarización de artistas y trabajadores de la cultura. No sé cómo es la solución pero sin conversar, pensar e intercambiar seguramente no”. Catani manifiesta que lo que falta es un abordaje desde “una perspectiva”.

La directora, que con su equipo también será parte de una charla con el músico Ramiro Mansilla Pons en el Centro de Arte de la UNLP el próximo 17 de septiembre, integrará el ciclo “El Espacio de ensayo” en Centro Cultural Kirchner, una invitación a artistas para abrir procesos escénicos y reflexionar sobre la propia práctica, curado por Agustina Muñoz y Bárbara Hang. Estará disponible desde mañana en el sitio del CCK.

¿Cómo será la reactivación teatral? Se sincera Catani al decir que “tenemos que aceptar el no saber”, en tanto, “esta situación vino a demostrarnos cierta falsedad de la idea de anticipación. El mundo es caótico y las certezas relativas. Este tiempo es una oportunidad para repensar, conectarse con otras personas”.

Está convencida Beatriz de que “el deseo de contacto es lo que sostiene esta etapa”. Sin certezas sobre cuándo y cómo volverá el teatro, se anima a vaticinar que no será igual.

“Me gusta el fútbol, vi algunos partidos de Champions League y el público artificial, incluso audios en medio de los partidos desolados es muy extraño… ¿Serán nuevas formas que combinarán con otras más reconocidas?, ¿Un público falso, un aplauso grabado serían funcionales en el teatro?, ¿para qué? Por ahora creo el estado es de emergencia y de producción en las posibilidades que se han abierto”, cierra.