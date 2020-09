Levantan las protestas y Berni ya está en Puente 12 reunido con jefes policiales

El anuncio del Plan Integral de Seguridad, que incluye un aumento salarial para la Policía Bonaerense, parece que calmó las aguas. Mientras el ministro Sergio Berni se reúne con jefes policiales en Puente 12, sede del Ministerio de Seguridad de La Matanza, poco a poco se van levantando las protestas, entre ellas la de La Plata apostada en el Comando de Patrullas de 526 entre 21 y 22.

En un primer momento, tras la conferencia del Gobernador Axel Kicillof, las reacciones fueron dispares entre los efectivos que participaban de las distintas manifestaciones en varios puntos de la Provincia, es por eso que Berni se reunió con las autoridades para dar detalles de lo anunciado, mientras negociaban el compromiso de que no serán sancionados los efectivos que se manifestaron en las calles haciendo sonar las sirenas de los patrulleros y tocando bocina.

LEA TAMBIÉN Kicillof anunció una suba para los policías que llevará el salario inicial a $44.000

Mientras que en La Plata los efectivos de la Policía Local volvieron en su totalidad a prestar servicio en sus tareas de prevención del delito, tanto los caminantes como los motorizados. En tanto, como quedó dicho, los agentes de la Bonaerense afectados al Comando de Patrullas dirimían los pasos a seguir en asamblea pero en la Comuna hay expectativa por que la normalidad se recupere en el recambio de turno de las 17.

Autoridades de la secretaría de Seguridad municipal indicaron a EL DIA que la fuerza local se encuentra prestando funciones “en su totalidad”, habiéndose depuesto las protestas tras los anuncios de Kicillof, que implican aumentos salariales y mejoras en bonificaciones, como las asignadas al mantenimiento de los uniformes y las horas extras. Al mismo tiempo, si bien los efectivos bonaerenses que se habían adherido a la medida se encontraban en asamblea, todo parecía indicar que la intención es que levanten la medida en las próximas horas, lo que se plasmaría en el recambio de turno de las 17, en el predio que le da sede, en 526 entre 21 y 22, donde hasta esta mañana se desarrollaba una importante vigilia de los manifestantes de la protesta policial.

En nuestra ciudad, de la Policía Local se encuentran activos 250 agentes por turno, en tanto que un número similar es que corresponde que ocupen los efectivos del comando de patrullas de la fuerza provincial que presta servicio en cada turno. En La Plata, ayer, la protesta de las fuerzas tuvo una adhesión del 20 por ciento en la Policía Local y del orden del 50 por ciento en la Bonaerense, situación que fue cubierta por los efectivos restantes y la Guardia Urbana de Prevención (GUP), un grupo de monitoreo municipal no policial. Sin embargo, autoridades municipales aseguraron a EL DIA que la seguridad siempre estuvo “garantizada”. Según comienza a trascender, en esta tarde, la normalidad estaría volviendo lentamente.

Retiro de patrulleros

Tras el acto que encabezó el mandatario bonaerense en la Gobernación, en los que anunció mejoras salariales, algunos de los efectivos concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza, comenzaron a movilizar los móviles que formaban parte de la protesta, para devolverlos a sus dependencias respectivas. Lo mismo ocurrió en otros puntos de la provincia como en nuestra ciudad como Adrogué, Lanús y Bahía Blanca.

"Luego de la conferencia de prensa del gobernador estamos reuniéndonos para tomar la decisión correcta. Lo que está en duda es si hay sanciones para el personal que estuvo presente en las distintas manifestaciones", dijeron agentes policiales en declaraciones periodísticas y a través de las redes sociales. Las dispares reacciones se observaron en Puente 12 minutos después de que el gobernador anunciara el aumento salarial.

En ese sentido, el capitán Mariano Diaz -que ofició de vocero de una parte de esa protesta en La Matanza- dijo en declaraciones a los medios que se pedirá nuevamente una "mesa de diálogo" y agregó: "El salario lo dejaremos de pelear lo que no vamos a dejar de pelear es que nos hagan un sumario". A su lado, tomó la palabra otro agente de apellido Alderete quien lo contradijo, al sostener: "Desde mi punto de vista, este es el momento en el que volvemos a casa; tenemos que pedir perdón a la sociedad y llevarle tranquilidad a la gente".

En tanto, en La Plata otro policía que participaba de las protestas mostró su descontento con el aumento: "Ahora en vez de trabajar 9 horas para comprar carne deberá trabajar 3 horas; no queremos suplementos, queremos paritarias", dijo. Más temprano, Luis Tonil, presidente de la Defensoria Policial, había señalado -en declaraciones a la radio Rock & Pop- que los efectivos aguardan del Gobierno el compromiso de que no habrá "sanciones" para quienes protestaron. "Esto se resuelve firmando de manera formal que no habrá represalia administrativa o formal para ningún policía que haya manifestado", indicó.

En Bahía Blanca, los efectivos retiraron unos 20 patrulleros que desde hacía tres días se encontraban estacionados frente a la municipalidad, por lo que se encontraba cortado el tránsito en la zona. Tras los anuncios se hizo presente en el lugar el jefe de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, comisario Gonzalo Bezos, quien solicitó a los efectivos que se hallaban en el lugar trasladar los móviles policiales y dejar libre la calle.